L’acteur Sacha Baron Cohen a déclaré dans une interview avec Christiane Amanpour sur CNN qu’il ne prévoyait pas de risquer de jouer à nouveau le personnage “Borat”. Baron Cohen a commenté que le tournage du deuxième opus de “Borat”, qui est distribué par Amazon Prime Video, était plus dangereux qu’il ne le pensait, et a partagé un moment particulièrement sensible qui s’est produit pendant l’enregistrement.