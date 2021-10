Pourquoi Salt-N-Pepa était l’ingrédient essentiel du hip-hop

Il y a peu d’actes de hip-hop qui ont maintenu le genre de longévité et d’endurance comme Sel-N-Pepa fait tout au long de leur carrière. Cheryl James et Sandra Denton ont commencé en duo Super Nature et ont enregistré un single intitulé « The Showstopper », qui a attiré l’attention des stations de radio locales de New York. Peu de temps après, les auditeurs appelaient pour demander la piste. En 1987, le duo recrute Deidre Roper sous le nom de Spinderella, et les trois femmes sont prêtes à se lancer dans l’industrie du hip-hop avec un nouveau nom : Salt-N-Pepa. La même année, ils sortent « Push It », leur premier grand succès. Le single a été certifié platine, atteignant le n ° 19 sur Billboard, et a écrit le groupe dans l’histoire comme le premier numéro de hip-hop féminin atteindre le statut de platine. Leur chemin vers la royauté hip-hop était tracé. Au moment où ils sortent leur quatrième album, Very Necessary, Salt-N-Pepa est devenu l’album hip-hop le plus réussi d’un groupe féminin.

Les gros frappeurs avec les plaques pour le prouver

Une cascade de tubes avait suivi « Push It », et les albums du groupe étaient tout aussi réussis. Hot, Cool And Vicious s’est avéré être un succès auprès des critiques, avec The Source l’énumérant comme l’un de leurs 100 meilleurs albums de rap. Il est devenu platine – une autre première pour un groupe de rap féminin. A Salt With A Deadly Pepa est venu ensuite, et cet album est devenu disque d’or, se situant au 8e rang des charts R&B/Hip-Hop de Billboard. Blacks ‘Magic a apporté au trio un succès encore plus grand, les marquant comme des poids lourds avec les plaques pour le prouver.

Au moment où Salt-N-Pepa a abandonné Very Necessary, le 12 octobre 1993, ils étaient déjà un groupe de hip-hop établi. Le single révolutionnaire de leur album précédent, « Let’s Talk About Sex », les a affirmées comme des femmes sexuellement averties, autonomes et sans honte. Le hip-hop était – et est encore en grande partie – rempli de rappeurs masculins, mais Salt-N-Pepa a offert une image différente de ce à quoi pourraient ressembler les MC. La confiance et la sensualité ont saturé leurs albums et ont donné aux rappeurs du monde entier une course pour leur argent.

Le groupe s’est donné pour mission de prouver que la sensualité et le hip-hop n’étaient pas incompatibles. Avec Very Necessary, Salt-N-Pepa est devenu un nom encore plus connu, engendrant un certain nombre de singles qui ont grimpé en flèche dans les charts. L’album s’est vendu à plus de sept millions d’exemplaires dans le monde et Salt-N-Pepa a laissé une marque indélébile sur le hip-hop.

Créer un héritage culturel

« Shoop » était le premier single de l’album. Alors que le groupe a déjà goûté des tubes, celui-ci est devenu l’un de leurs plus gros à ce jour. Le single s’est vendu à 1,2 million d’exemplaires, indiquant déjà que le prochain album serait un sommet des charts. « Whatta Man », le deuxième single de l’album, mettait en vedette le groupe R&B En Vogue et vantait des paroles décrivant diverses versions d’un homme idéal. Pendant ce temps, « None Of Your Business » a trouvé les dames chantant à propos de leur agence sexuelle et a remporté le Grammy de la meilleure performance rap par un duo ou un groupe.

Very Necessary ne manquait pas de paroles ahurissantes et sarcastiques sur la sexualité, et les fans fidèles en ont mangé. Mais la gamme de Salt-N-Pepa ne s’est pas arrêtée là. Bien que de nombreux morceaux de Very Necessary privilégiaient des paroles plus salaces, d’autres, comme « Heaven Or Hell », ont trouvé les MC livrant des vers sur la brutalité policière, la drogue et d’autres menaces contre la communauté noire. « I’ve Got AIDS », le dernier morceau de l’album, est un sketch de PSA de Weatoc, une organisation à but non lucratif de Boston qui cherchait à informer les jeunes sur la santé physique et sexuelle dans les communautés noires.

Salt-N-Pepa sont des pionniers, influençant sans aucun doute de nombreux actes qui ont suivi, notamment Missy Elliott et Trina. Ces premières dames du hip-hop ont créé un héritage culturel avec Very Necessary et ont poussé le genre en avant lorsque de nombreux critiques musicaux ont ignoré le hip-hop comme une tendance qui allait bientôt s’essouffler. Au lieu de perdre de l’élan, cependant, le hip-hop a dominé, avec Salt-N-Pepa tenant les rênes.

