Pourquoi Samantha n’est pas dans le reboot de Sex and the City

Dans Sex and the City, Samantha Jones a fourni une grande partie du coït éponyme. Jouée par Kim Cattrall au cours de six saisons et de deux films, elle a du sexe swing, du sexe en groupe, du sexe au travail, du sexe en public, du sexe lesbien, du sexe aîné et du sexe avec un modèle de gode professionnel. C’est une boucle d’or de bites dans la saison deux, aux prises avec des pénis trop petits et trop gros. Elle tente au moins de séduire un prêtre et réussit à convaincre un homme de se toiletter les poils pubiens au nom de l’égalité des sexes. Elle use littéralement son vibromasseur Rabbit. Plus que tout autre personnage, son aventure sexuelle ne laisse rien au hasard.

Ainsi, lorsque le renouveau de Sex and the City, And Just Like That, a été annoncé, il était particulièrement surprenant que Cattrall ne rejoigne pas le casting avec ses anciennes co-stars Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis.

Pourquoi la SATC continuerait-elle sans le sexe ? Serait-ce juste Et la Ville ? Comment combler le vide sexuel de la taille de Samantha sans ce personnage électrique ?

Il s’avère que l’exclusion de Samantha n’a pas grand-chose à voir avec l’histoire, mais plutôt une querelle entre Cattrall et Sarah Jessica Parker, qui incarne la chère amie de Samantha, Carrie Bradshaw, et qui a été productrice exécutive de l’ancienne et de la nouvelle série. Alors que les actrices représentaient des âmes sœurs platoniques, les deux, selon Cattrall, se sont heurtés lorsque les caméras ont cessé de tourner.

En regardant en arrière avec cet objectif, des histoires qui ont fait grossir Samantha, se faire arrêter à Abu Dhabi (et avoir une crise de préservatif dans un souk) et teindre impulsivement ses poils pubiens en rouge-orange dans une tentative malavisée d’éviter sa mortalité imminente , pourrait être interprété de manière mordante comme Parker appliquant une torture méchante à ébullition lente sur sa rivale. Pourtant, les deux n’ont jamais laissé ce qui se passait hors écran se transformer en animosité à l’écran. C’est un témoignage à la fois du fait que les fans veulent voir les femmes de la SATC être amies jusqu’à leurs derniers jours.

Comme de nombreuses querelles à travers le temps et l’espace, une seule partie a tout renversé, principalement sur Instagram. Le reste des combats s’est déroulé sous forme de démentis, d’interviews en podcast et de références indirectes à la «famille». Et si vous mettez tous ces indices ensemble, ce n’est pas une surprise totale que Cattrall n’apparaisse pas dans le redémarrage et ne soit probablement plus jamais revu dans la série.

Kim Cattrall et la mère de Kim Cattrall pensent que Sarah Jessica Parker est une terroriste émotionnelle

L’éruption qui a apparemment enfoncé le clou dans le cercueil métaphorique de la SATC de Samantha Jones s’est produite en 2018 (le personnage, semble-t-il, aurait déménagé à l’étranger dans And Just Like That). Le frère cadet de Cattrall, Chris, est décédé en février 2018 et elle a publié un souvenir de lui le 4 février. Deux jours plus tard, elle a remercié ses fans et ses collègues d’avoir envoyé son soutien à sa famille. Six jours plus tard, Cattrall a clarifié ce message de « merci », affirmant qu’elle avait reçu les vœux les plus chaleureux d’une personne dont elle ne voulait pas : Sarah Jessica Parker.

« Ma mère m’a demandé aujourd’hui ‘Quand cette @sarahjessicaparker, cette hypocrite, te laissera-t-elle tranquille?' », a écrit Cattrall, expliquant que non seulement Parker l’avait bouleversée, mais aussi Mère Cattrall. « Votre recherche continue est un rappel douloureux de la cruauté que vous avez vraiment été à l’époque et maintenant. Permettez-moi d’être TRÈS clair. (Si je ne l’ai pas déjà fait) Vous n’êtes pas ma famille. Tu n’es pas mon ami. Alors je vous écris pour vous dire une dernière fois d’arrêter d’exploiter notre tragédie afin de restaurer votre personnalité de « gentille fille ».

Cattrall aurait pu envoyer cette note par e-mail ou par SMS à Parker, qui, selon des sources, avait envoyé des condoléances en public et en privé. Mais Cattrall a choisi de les dire en public. Ce faisant, la publication a attiré beaucoup d’attention, attirant plus de 78 000 « J’aime » et 25 000 commentaires – une grande partie de cette attention, sans aucun doute, est venue des fans de la SATC. C’était également une confirmation claire de la part de Cattrall qu’elle n’aimait pas Parker, qu’elle n’aimait pas Parker et qu’elle n’aimerait apparemment jamais Parker.

Ce type de diffusion de linge sale ne se produit pas régulièrement à Hollywood. On dit à des acteurs comme Cattrall de ne jamais confirmer des potins salaces, car cela pourrait risquer des perspectives futures qui rapportent de l’argent à l’avenir. Cattrall a astucieusement joué au jeu pendant des années – y compris six saisons et deux films – alors son affirmation catégorique qu’elle n’aime pas Parker est un retournement du script proverbial.

Bien que cette explosion ait pris beaucoup par surprise, c’était en fait Cattrall qui doublait les commentaires qu’elle avait faits dans une interview de 2017 avec Piers Morgan. Elle a dit à Morgan qu’elle et Parker étaient des collègues, pas des amis. « Le terrain d’entente que nous avions était la série et la série est terminée. … Sarah Jessica, elle aurait pu être plus gentille … Je ne sais pas quel est son problème. Je ne l’ai jamais fait », a déclaré Cattrall.

Dans sa publication Instagram, Cattrall a lié une histoire du New York Post qui détaillait la rupture entre les deux stars. Selon le Post, Parker, qui aurait été contrarié par la popularité de la réception de Cattrall au cours des premières saisons de la série, a commencé à glacer Cattrall et à l’isoler des co-stars Cynthia Nixon et Kristin Davis.

Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall filment une scène joyeuse, même s’ils ne s’aimaient probablement pas beaucoup en ce moment.Tom Kingston/WireImage

Cette division a apparemment été confirmée par le producteur exécutif Michael Patrick King en 2018. «Au fur et à mesure que la série progressait, les personnages, tout le monde grandissait, c’est devenu une famille. Kristin, Cynthia et Sarah Jessica sont devenues un seul groupe, et Kim n’a jamais rejoint mentalement. Kristin et Cynthia sont allées dans la lumière », a déclaré King au podcast Origins dans un épisode sur SATC.

L’expérience était apparemment si aigre que Cattrall n’aurait même pas voulu signer pour le film de 2008, mais l’a fait après avoir demandé et reçu plus d’argent. Son argument était que Samantha était une star aussi aimée que Carrie de Parker, et que Parker gagnait plus d’argent tout au long de la course. En fin de compte, Cattrall aurait été payé 7 millions de dollars pour le premier film et Parker 15 millions de dollars. Ce film a rapporté plus de 415 millions de dollars, provoquant une suite. Cattrall était réticent à participer à Sex and the City 2, mais a finalement fait le film (gagnant, selon les rapports, 10 millions de dollars contre 20 millions de Parker).

Ma mère m’a demandé aujourd’hui : « Quand est-ce que Sarah Jessica Parker, cette hypocrite, vous laissera tranquille ? » —Kim Cattrall

La réticence de Cattrall s’est heurtée à des histoires de comportement de « diva », bien que l’origine de ces rumeurs ne soit pas claire. Cattrall a déclaré à l’époque que sa seule « demande » était de ne pas vouloir faire les films en premier lieu. Le récit populaire selon lequel Cattrall est avide d’argent et difficile à travailler en fait de sa faute si toute tentative de relance de la série ou de la suite du film est écrasée. Épingler le blâme et la colère des fans sur Cattrall n’est pas tout à fait juste pour Cattrall, cependant, si elle vivait dans un environnement de travail extrêmement désagréable.

La décision de Cattrall de mettre le bœuf Parker à nu sur Instagram semble maintenant être l’aboutissement de son expérience plutôt qu’une réaction aux commentaires de soutien de Parker.

Sarah Jessica Parker : Même si Kim Cattrall a dit que je la déteste, je ne déteste pas Kim Cattrall

Parker n’a jamais adressé directement la publication Instagram de Cattrall, mais elle a parlé de l’interview de Cattrall avec Morgan. Dans un épisode de février 2018 de Bravo’s Watch What Happens Live, Parker a été interrogée sur ce qu’elle pensait des affirmations de Cattrall selon lesquelles ils n’étaient pas amis.

« Le cœur brisé », a déclaré Parker à l’hôte Andy Cohen, peignant une image plus cordiale que Cattrall. « J’ai trouvé cela très bouleversant parce que ce n’est pas ainsi que je me souviens de notre expérience. Je pense toujours que ce qui nous lie, c’est cette expérience – c’était une expérience professionnelle mais elle est devenue personnelle parce que c’était des années et des années de notre vie.

Parker a également parlé à People le même mois, réitérant qu’elle et Cattrall ne s’étaient jamais battus. «Je ne pouvais pas imaginer quelqu’un d’autre jouer ce rôle. Il n’y a donc pas eu de combat ; c’était complètement fabriqué, parce que je n’ai en fait jamais répondu. Et je ne le ferai pas, car elle avait besoin de dire ce qu’elle avait à dire, et c’est son privilège », a-t-elle déclaré, soulignant que l’interview de Cattrall avec Morgan était trompeuse.

Kim Cattrall, à gauche, et Sarah Jessica Parker assistent à la première de Sex and the City : The Movie. Bruce Glikas/FilmMagic

Près de trois ans plus tard, le 10 janvier 2021, Parker a annoncé sur Instagram que And Just Like That arriverait sur HBO Max. Parker a tagué ses co-stars Davis et Nixon mais pas Cattrall, et a confirmé plus tard que Samantha ne serait pas dans la série. King, un producteur exécutif de SATC qui a fait ces commentaires sur le fait que Cattrall ne faisait pas partie de la famille, était le showrunner. Le responsable du contenu de HBO Max, Casey Bloys, a déclaré que la série se concentrerait sur les trois amis restants et qu’elle montrerait les réalités d’avoir 50 ans et d’avoir des personnes dans votre vie (vraisemblablement comme Samantha) qui vont et viennent.

Que les combats soient réels ou non, la réaction de la terre brûlée de Cattrall, ainsi que l’affirmation de Parker selon laquelle il n’y avait pas de querelle, ont finalement scellé leur implication future dans And Just Like That.

Toute la série est construite sur le fantasme que ces quatre femmes sont amies. Avec Cattrall indiquant très clairement qu’elle n’aime pas Parker, le fantasme ne pouvait pas continuer. Chaque épisode mettrait involontairement les téléspectateurs au défi de « repérer la discorde » entre les deux acteurs en conflit. Dans le même temps, les souvenirs de Parker « ce n’est pas comme ça que je m’en souviens » et les excuses « désolé que vous vous sentiez comme ça » perpétuent le récit selon lequel l’amitié à l’écran s’est poursuivie lorsque les caméras ont cessé de tourner. Ses commentaires donnent l’impression que Cattrall a choisi de ne pas participer au réveil et la porte est ouverte si elle revenait un jour, même si ce n’est peut-être pas le cas.

Une ride fascinante de ces retombées est que la légendaire designer et styliste de la série, Patricia Field, ne rejoindra pas And Just Like That, invoquant un conflit d’horaire. Field travaille sur l’émission Netflix Emily à Paris, qui a été créée par l’autre showrunner de la SATC, Darren Star. Starr aurait été allié (selon les tabloïds) avec Cattrall. Et le 17 mai 2021, Cattrall a posté une photo avec Field, la qualifiant de « chère amie et confidente » :

Cela indique que la répartition n’était pas aussi simple que « Samantha contre tout le monde », qu’il y avait peut-être eu des factions plus grandes et plus compliquées sur l’ensemble Sex and the City.

Selon les rapports, And Just Like That placera Samantha à Londres – elle existe, mais elle ne rencontre pas ses anciens amis. Il y avait une rumeur précédente qui circulait selon laquelle le spectacle la tuerait; Samantha vivant à Londres laisse au moins la possibilité d’un retour. Apparemment, il serait plus facile de revenir du Royaume-Uni que de revenir d’entre les morts dans l’univers cinématographique de la SATC, bien que les deux semblent plus réalisables que Cattrall travaillant à nouveau avec Parker.