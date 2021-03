Pourquoi San Diego Comic-Con Special Edition est sur le week-end de Thanksgiving – et pourquoi les gens en sont fous ⋆ .

Cela a-t-il été une année étrange à cause du COVID-19, y compris pour des événements en personne? Oui, oui. Les conventions sont devenues virtuelles, et cela inclut le spectacle annuel de quatre jours de San Diego célébrant la culture pop. Il le fait à nouveau en 2021 (23-25 ​​juillet) mais cette fois avec un bonus de trois jours en personne pour le week-end de Thanksgiving (26-28 novembre).

Organiser un événement secondaire pendant un week-end de vacances est un casse-tête, et certains sur les réseaux sociaux se sont prononcés sur ce qu’ils considèrent comme une mauvaise planification.

Voici quelques-uns des commentaires de personnes qui ne sont pas d’accord avec les dates:

Donc, ils ont programmé #SDCC le même week-end que la première chance que la plupart des familles seront (espérons-le) pleinement en mesure de célébrer Thanksgiving dans deux ans. Rendez-vous en 2022! https://t.co/5TUS26rOsQ – Charles Soule (@CharlesSoule) 28 mars 2021

Images en temps réel de moi regardant cette annonce #SDCC. pic.twitter.com/ex2vEoQB8w – Annalise Ophelian (@Dr_Ophelian) 28 mars 2021

Je sais que tout le monde est ravi de revenir aux conventions, mais le report du SDCC pour le week-end de Thanksgiving me semble être une mauvaise pièce. C’est une grande fête en famille, et celle que tant de gens ont ratée l’année dernière en raison de covid. Je me demande combien de créateurs / célébrités seront présents. – Le VRAI Chris Grine! (@chrisgrine) 28 mars 2021

Mais malgré le contrecoup, les organisateurs s’en tiennent jusqu’à présent au plan depuis l’annonce du 27 mars de l’édition spéciale de Comic-Con.

En raison du rééchelonnement des congrès et des événements au cours de l’année, il y a «un calendrier très chargé du Centre des congrès», a expliqué l’organisation dans un communiqué. «Lors de l’examen des dates d’un événement en personne, il était clair que l’espace disponible pour les réunions et les expositions limiterait nos options. … En tant que fans de longue date, nous avons assisté à de nombreuses conventions au cours de ce week-end de vacances, en choisissant de passer le jour de Thanksgiving en famille et le reste du week-end avec des amis et les familles de notre choix.

La déclaration poursuit en disant qu’ils savent que ce n’est pas «optimal pour tout le monde», mais que l’édition spéciale du Comic-Con n’est pas censée être le même genre de «grand rassemblement» que l’événement habituel de juillet.

Les organisateurs reconnaissent également que leurs plans pourraient même ne pas être «réalisables» et que de nombreux détails, y compris l’hébergement, les restrictions de voyage, les restrictions de capacité et les protocoles de sécurité requis, sont toujours en suspens.

Et si cela devait arriver, tout le monde, bien sûr, n’en est pas fou:

La critique #SDCC est étrange. Les #Thanksgiving Dates sont super idéales car elles réduiront le béguin pour les gens: c’est un événement majeur et ils ne peuvent pas simplement ouvrir les portes. C’est un moyen solide d’éliminer beaucoup de gens tout en ouvrant les portes et en facilitant le retour des nerds: Smart. https://t.co/VfLzNivfaV – Sammy Younan -28- (@mypalsammy) 29 mars 2021

Beaucoup de gens ne semblent pas satisfaits du week-end de Thanksgiving de la #SDCC. Thanksgiving est-il vraiment si énorme que le fait d’avoir un Comicon virtuel dérangerait les gens? Je suppose que ça n’a jamais été un si gros problème dans ma famille. Venir. Manger. Endormez-vous sur le canapé. La fin. – Mikey Wood (@MisterMikeyWood) 29 mars 2021

Restez à l’écoute pour plus de détails et rappelez-vous, amateurs de Comic Con, la convention bonus n’est que cela. Vous pouvez faire le plein en juillet, quoique virtuellement.