Pourquoi Sandra Oh, vétérinaire de Grey’s Anatomy, apprécie qu’on lui pose des questions sur le retour de Cristina, même si cela n’arrivera jamais

Meredith a été consciente et inconsciente cette saison, et son beau cerveau lui a donné un espace sûr sur une plage de rêve où elle a pu visiter plusieurs anciens personnages. Cristina a eu l’occasion de se présenter dans une certaine mesure, mais il est au moins bon de savoir que même si Sandra Oh n’est pas intéressée à revenir, elle apprécie à quel point nous aimons et manquons Cristina.

Killing Eve sera de retour pour la saison 4 en 2022, tandis que Grey’s Anatomy a été renouvelé pour la saison 18, mais pour en savoir plus dans les semaines à venir, consultez notre guide des premières télévisées de l’été 2021!