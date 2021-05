Pourquoi sans remords, Michael B Jordan a l’air de jouer de manière totalement différente pour différents films

Dans son interview Knockturnal, Michael B.Jordan a donné un aperçu de la tendance à se pencher sur le genre d’action. La star hollywoodienne a parlé de grandir dans des films d’action et de vouloir faire la même chose que les autres grandes stars de l’action. Jordan a même vérifié le nom de certains des meilleurs acteurs d’action des années 1990 et 2000, notamment Wesley Snipes, Jackie Chan et Tom Cruise. Il a mentionné comment faire des films d’action, comme Sans remords, et des films plus petits, tels que Just Mercy, créent un bel équilibre.