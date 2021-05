Pourquoi Sarah Drew de Grey’s Anatomy est-elle heureuse que Japril ne s’embrasse pas lors de son retour dans la saison 17

Spoilers à venir pour L’anatomie de Grey Saison 17, épisode 14 «Look Up Child».

L’épisode du 6 mai de Grey’s Anatomy, «Look Up Child», comprenait la réunion que les fans attendaient depuis longtemps. Quand il a été annoncé que Sarah Drew reviendrait pour un épisode de la saison 17, de nombreux fans se demandaient comment ses retrouvailles avec Jackson seraient représentées à l’écran. Et le résultat final était, pour la plupart, satisfaisant – bien que Japril ne partage pas un baiser tant attendu. Sarah Drew a maintenant expliqué pourquoi elle était contente de ne pas l’avoir fait et pourquoi elle pense que c’était pour le mieux.