Pourquoi Scarlett Johansson poursuit Disney pour “Black Widow”

Vous avez aimé Black Widow ? Saaaame – ne pas tourner en spirale sur Scarlett Johansson car le personnage principal de Marvel était fondamentalement presque impossible, mais il semble que la seule personne insatisfaite du film et de sa sortie est … welp, Scarlett Johansson elle-même. Selon le Wall Street Journal, Scarlett poursuit Disney + pour avoir sorti Black Widow sur le service de streaming en même temps que la sortie en salles.

Selon WSJ, la plainte indique que le représentant de Scarlett voulait initialement renégocier les termes de son contrat après avoir appris que Disney voulait faire une double sortie. L’accord auquel Scarlett et Disney sont parvenus (qui aurait été rompu plus tard) stipule que Black Widow s’est vu garantir une sortie en salles exclusive distincte du streaming, une décision qui profiterait à Scarlett car la performance au box-office de Black Widow déterminait son salaire.

Disney

Selon le procès, “Disney a intentionnellement incité Marvel à rompre l’accord, sans justification, afin d’empêcher Mme Johansson de tirer pleinement parti de son marché avec Marvel.” Disney n’a pas encore fait de déclaration publique à ce sujet.

FWIW, Scarlett a passé un moment incroyable à jouer et à produire Black Widow, malgré les problèmes de rémunération. “À bien des égards, ma plus grande réussite sur ce film a été de pouvoir le produire et de le découper à partir de rien”, a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight plus tôt ce mois-ci. «Nous avons fait le film parce que nous le voulions, pas parce que nous devions le faire, ce qui était libérateur à bien des égards. Nous devons vraiment nous concentrer sur ce que nous pensions être la partie la plus importante de l’histoire de Natasha et voici le résultat. »

Avant ce procès, The Hollywood Reporter a annoncé que Scarlett continuerait à travailler avec Disney dans l’espace cinématographique. Elle a actuellement signé pour produire Tower of Terror (basé sur le manège Disney World du même nom) avec sa société de production, These Pictures, aux côtés du producteur Jonathan Lia.

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef Starr Bowenbank est l’assistant rédacteur en chef qui écrit sur tout ce qui concerne l’actualité, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

