Pourquoi Scheana Shay et Brock Davies ont parlé de maternité de substitution et d’adoption d’enfants

Scheana Shay est SUR-ving quelques mises à jour adorables de bébé.

La star et fiancé de Vanderpump Rules Brock Davies accueilli leur premier enfant ensemble, fille Lune d’été au miel Davies, en avril. Maintenant, la star de Bravo partage des mises à jour sur les dernières premières de leur enfant de cinq mois.

“Elle a commencé à tendre la main cette semaine pour venir la chercher. Elle est si alerte et réactive avec son sourire. Elle connaît définitivement son nom. Maintenant, elle a le rire le plus mignon”, a déclaré Scheana à E! News exclusivement avant la première de la saison 9 de VPR la semaine prochaine. “Il y a tellement de petites choses mignonnes et chaque jour c’est quelque chose de nouveau.”

Scheana admet qu’elle a été surprise par “à quel point la transition a été facile” vers la maternité.

“Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. Vous savez, vous passez d’une grossesse qui a duré un an à maintenant, tout d’un coup, vous avez ce petit humain qui compte sur moi pour tout”, a-t-elle révélé. “Donc, les tétées et l’allaitement tard dans la nuit, puis l’équilibre avec le tournage quatre jours après mon retour de l’hôpital, je ne savais pas vraiment à quel point ça allait être facile.”