On ne sait pas grand-chose du contenu de Scream 5, mais le film d’horreur très attendu mettra en vedette le retour de Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette respectivement dans le rôle de Sidney, Gale et Dewey. L’histoire nous ramènera également dans la tristement célèbre ville de Woodsboro et mettra en vedette le retour de Marley Shelton de Scream 4 dans le rôle de Judy Hicks.