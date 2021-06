Pourquoi Seattle est-il si chaud ? Le temps sauvage suscite des inquiétudes climatiques alors qu’Amazon transforme le siège social en «centre de refroidissement»

Amazon a transformé lundi son Meeting Center en un “centre de refroidissement” public avec de l’eau gratuite pour les personnes qui avaient besoin d’un endroit pour rester au frais au milieu des températures record à l’extérieur. (Photo . / Taylor Soper)

Seattle est torride.

La chaleur est si mauvaise qu’Amazon a ouvert lundi l’un de ses bâtiments au siège de l’entreprise au public en tant que “centre de refroidissement”.

Kanishka Tiwari travaille à distance dans son appartement de Capitol Hill. Mais il a dû sortir lundi lorsque la température à l’intérieur a atteint 90 degrés avant 10 heures.

“Je serai probablement ici toute la journée”, a déclaré Tiwari, chef de produit chez TikTok, qui a été l’une des premières personnes à arriver lorsque Amazon a ouvert son Meeting Center.

Des températures élevées sans précédent ont frappé le nord-ouest du Pacifique ce week-end, Seattle atteignant un record de 104 degrés et Portland à 112 dimanche.

Un temps encore plus chaud est prévu pour lundi. À 11 heures du matin, les températures à l’aéroport Sea-Tac atteignaient déjà 100 degrés. C’est la première fois que Seattle connaît trois jours consécutifs de chaleur à trois chiffres.

Le service météorologique national des États-Unis à Spokane, Washington, a qualifié la vague de chaleur actuelle d’« historique, dangereuse, prolongée et sans précédent ».

“Comme il n’y a aucune occurrence précédente de l’événement que nous vivons dans les archives climatologiques locales, il est quelque peu déconcertant de n’avoir aucune analogie avec laquelle travailler”, a déclaré dimanche soir le prévisionniste du NWS de Seattle.

Alors, que se passe-t-il et pourquoi cela se passe-t-il ?

Pourquoi fait-il si chaud ?

La région connaît ce qu’on appelle un dôme thermique. Une zone géante de haute pression sur la région comprime l’air et génère de la chaleur en dessous. De plus, les vents viennent de l’Est, apportant de la chaleur à l’intérieur des terres. Les vents devraient passer d’ici mardi à la mer, brisant la chaleur intense.

Seattle a rejoint une grande partie du pays avec des temps record dans tous les domaines aujourd’hui. Nous avons atteint 104° avec d’autres en route demain. Wow. Restez en sécurité mes amis. pic.twitter.com/GZlQp67ALU – Tim Durkan (@timdurkan) 28 juin 2021

Qu’est-ce que cette vague de chaleur a à voir avec le changement climatique?

Les événements météorologiques rares sont de plus en plus fréquents aux États-Unis et dans le monde. Et à mesure que de tels événements deviennent plus fréquents, les climatologues ont développé des moyens d’attribuer une attribution au changement climatique, estimant dans quelle mesure un événement particulier a ses origines dans un climat changeant.

“Ce que cela signifie, c’est qu’il y aura une très forte attribution au changement climatique pour l’événement à venir”, a déclaré Gavin Schmidt dans un récent tweet. Schmidt est climatologue, modélisateur climatique et directeur du NASA Goddard Institute for Space Studies à New York. Il a ajouté: «Les chiffres exacts dépendront de la température réelle. Et plus il fait chaud, plus l’attribution sera importante.

La température moyenne mondiale a déjà augmenté d’environ 2,3 degrés Fahrenheit, mais la température moyenne des terres a augmenté de 3,2 degrés. L’année dernière a égalé 2016 comme l’année la plus chaude jamais enregistrée.

La région du nord-ouest du Pacifique s’est réchauffée de près de 2 degrés depuis 1900, selon une évaluation fédérale du climat examinant les effets sur la région. Le changement climatique devrait avoir des effets drastiques, des montaisons de saumon à l’accumulation de neige.

« Le passé n’est plus un guide fiable pour l’avenir. Ces événements deviennent de plus en plus fréquents et intenses, une tendance qui devrait se poursuivre », a tweeté le Bureau du climat de l’Oregon.

Quelle que soit la cause, Schmidt dans son tweet a demandé aux gens de “rester en sécurité”. Et les personnes fuyant dans les montagnes sont invitées à surveiller les crues des rivières et les traversées instables.

En 2019, seulement 44 % des foyers de Seattle disposaient de la climatisation, par climatisation centrale ou unité de fenêtre (contre 31 % en 2013). Seattle a ouvert divers centres de refroidissement dans des bibliothèques, des églises et dans d’autres endroits. Le comté de King a offert d’autres conseils pour rester au frais.

Avec la fonte accélérée de la neige et de la glace autour du parc, les rivières monteront menaçant la stabilité des passerelles et la sécurité de ceux qui les utilisent. Cette photo a été prise juste avant midi aujourd’hui de la passerelle du sentier Wonderland/Carter Falls. Photo NPS -pw pic.twitter.com/gRg3FaHatF – MountRainierNPS (@MountRainierNPS) 25 juin 2021

Est-ce qu’il fait chaud ?

Les températures sont de 25 à 50 degrés au-dessus de la normale, la neige fond rapidement dans les montagnes et le niveau de congélation est au-dessus du sommet du mont Rainier, à 18 000 pieds. La soirée n’a pas offert beaucoup de répit – la plupart des endroits dans l’ouest de Washington étaient encore dans les années 70 à 2h30 tôt lundi, selon le National Weather Service.

Le Canada a atteint hier son pic de chaleur sans précédent à 116 degrés dans le village de Lytton en Colombie-Britannique. À titre de comparaison, ce n’est qu’un degré de moins que le record de tous les temps à Las Vegas. Les villes et villages du nord-ouest, d’Hoquiam sur la péninsule olympique à Stampede Pass, à près de 4 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, ont battu ou égalé des records de tous les temps. Le risque d’incendie à l’est de l’Interstate 5 est élevé.

“La vague de chaleur dans le nord-ouest du Pacifique a essentiellement égalé, voire dépassé, la vague de chaleur estivale la plus sévère jamais observée en Amérique du Nord”, a déclaré Robert Rhode, scientifique principal à Berkeley Earth dans un tweet.

Pourquoi Bellevue est-elle plus chaude que Seattle ?

L’est de la région de Seattle est de plus en plus touché. Les prévisions pour lundi pour l’Université de Washington sont de 108 degrés, mais Bellevue, à seulement quelques kilomètres du lac Washington, est fixée à 112 degrés, et plus à l’Est, Issaquah devrait atteindre 116 degrés. Une raison : le côté est est plus proche des montagnes et est touché plus tôt par les vents chauds venant de l’est.