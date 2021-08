Pourquoi Serena Williams quitte l’US Open 2021

Meghan Markle est la meilleure amie des buts encourageant Serena Williams à l’US Open

Serena Williams est en voie de guérison.

À quelques jours de l’US Open 2021, la GOAT, 39 ans, a annoncé mercredi 25 août qu’elle ne participerait pas à l’événement annuel de tennis cette année afin de se remettre d’une déchirure aux ischio-jambiers.

“Après un examen attentif et en suivant les conseils de mes médecins et de mon équipe médicale”, a-t-elle déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux, “j’ai décidé de me retirer de l’US Open pour permettre à mon corps de guérir complètement d’une déchirure aux ischio-jambiers.”

Elle a dit qu’elle penserait à la Grosse Pomme en son absence. “New York est l’une des villes les plus excitantes au monde et l’un de mes endroits préférés pour jouer”, a-t-elle noté. “Les fans me manqueront, mais j’encouragerai tout le monde de loin. Merci pour votre soutien et votre amour continus. Je vous verrai bientôt.”

L’US Open a été un pilier de la carrière de Williams, à égalité avec Chris Evert pour le plus grand nombre de titres en simple – six – à l’ère ouverte, ou à l’ère actuelle du tennis professionnel.