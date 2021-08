Pourquoi Serena Williams, Roger Federer et Rafa Nadal ne jouent-ils pas à New York ?

in

Trois des meilleurs joueurs de tennis du 21e siècle vont manquer l’US Open la semaine prochaine.

La Japonaise Naomi Osaka a remporté la gloire de l’US Open l’année dernière dans le tournoi féminin tandis que l’Autrichien Dominic Thiem a remporté le titre masculin.

Williams s’est retiré de l’US Open.

Le tournoi majeur, organisé au Centre national de tennis USTA Billie Jean King à Flushing Meadows, à New York, manquera à trois des stars les plus titrées du sport.

Dans ce qui a été un tourbillon de quelques jours pour le tennis, trois grandes stars se sont simultanément retirées à cause de blessures.

Serena Williams, qui a remporté le prestigieux Open à huit reprises, n’est pas dans le tirage au sort car elle a dû se retirer en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, subie lors de son match de premier tour à Wimbledon en juin.

Elle a déclaré à ses abonnés Instagram: “Après un examen attentif et en suivant les conseils de mes médecins et de mon équipe médicale, j’ai décidé de me retirer de l’US Open pour permettre à mon corps de guérir complètement d’une déchirure aux ischio-jambiers.”

Williams a glissé lors de son match de premier tour à Wimbledon cette année et n’a pas pu terminer le match ou le tournoi.

Roger Federer a également dû se retirer sur blessure, mais les inquiétudes du spécialiste suisse sont de savoir s’il peut revenir au tennis professionnel.

Le vainqueur majeur à 20 reprises a dû subir deux opérations au genou plus tôt cette année et a dû en subir une autre, comme il l’a dit pour une “lueur d’espoir”.

Federer a fait une mise à jour sur son Instagram la semaine dernière et a affirmé que l’opération le laisserait sur des béquilles pendant quelques semaines et hors du jeu pendant “de nombreux mois”.

La légende du tennis Boris Becker a déclaré sur Eurosport que le grand n’avait rien à prouver : « Le reste de sa vie est encore devant lui, et qu’il rejoue ou non au tennis est presque secondaire. Il a déjà tellement gagné et n’a rien à prouver à personne.

Nadal est vraiment le roi des courts en terre battue

Rafael Nadal manquera également l’US Open cette année en raison d’un problème de pied.

Nadal a annoncé qu’il raterait un autre tournoi énorme après avoir été exclu des Jeux olympiques et de Wimbledon.

La star espagnole a également révélé qu’il souffrait d’une maladie depuis 2005, le syndrome de Muller-Weiss, s’est aggravé depuis sa pause en 2020.

Comme Nadal et Federer sont tous deux hors du tournoi, cela ouvre davantage la porte à Novak Djokovic pour entrer dans l’histoire de l’US Open en tant que premier homme à atteindre 21 titres majeurs.

Deux des «trois grands» sont sortis, ce qui laisse Novak Djokovic au bord de l’histoire du tennis.