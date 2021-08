Pourquoi Sergio Perez peut prendre le départ du Grand Prix de Belgique

in

Selon le directeur de course de F1, Michael Masi, Sergio Perez sera autorisé à prendre le départ du Grand Prix de Belgique, mais uniquement depuis la voie des stands.

Le pilote Red Bull, qui vient de signer un nouvel accord avec l’équipe de Milton Keynes pour la saison 2022, a suscité la colère d’Helmut Marko lorsqu’il a écrasé sa RB16B lors de son tour sur un circuit humide de Spa-Francorchamps.

Red Bull a informé Masi que Perez ne prendrait pas le départ.

“Les dommages à la suspension avant droite sont trop extrêmes pour que nous puissions continuer”, a déclaré le directeur de l’équipe Jonathan Wheatley par radio alors que l’équipe absorbait le coup porté à ses espoirs de championnat.

@redbullracing au directeur de course FIA ​​Michael Masi « Les dommages à la suspension avant droite sont trop extrêmes… » Checo ne prendra pas le départ de la course ❌#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/Qmfym6pCkx – Formule 1 (@F1) 29 août 2021

F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

*L’offre expire à 23h59 le dimanche 29 août. Offre disponible uniquement sur Pro. Les clients devront souscrire un abonnement mensuel et cette offre ne peut être utilisée que sur le Web. Offre non disponible en NL, FR ou NZ.

Mais avec la formation retardée de 25 minutes en raison de la pluie battante, la voiture de Perez a été ramenée aux stands et ses mécaniciens ont commencé à travailler pour la réparer.

Ces efforts ont atteint leur paroxysme lorsque, alors que les pilotes approchaient de la fin du tour de formation, Masi les a appelés dans les stands, déclarant « procédure de départ suspendue ». Presque immédiatement, Red Bull a approché Masi pour lui demander si Perez pouvait prendre le départ.

Réponse de Masi : « Ce serait un non parce qu’il a eu une aide extérieure pour rentrer. » L’Australien faisait référence au retour de la voiture de Perez aux stands à l’arrière d’un camion, et non par ses propres moyens.

Wheatley a riposté en disant que “l’assistance mécanique ne compte que dans la course”. Masi l’a informé que lui et les stewards examineraient les règles.

Une seconde chance pour Checo ? Red Bull discute à la radio avec Michael Masi pour savoir si Perez peut, après tout, prendre le départ de la course. Ils pensent qu’ils peuvent préparer sa voiture, et Masi revérifie le règlement #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/BlQU6ObEKp – Formule 1 (@F1) 29 août 2021

30 minutes plus tard, il a déclaré à Red Bull : “Bonne nouvelle, Sergio prendra le départ.” Mais, a-t-il ajouté, cela devrait venir de la voie des stands.

La règle qui permettra à Perez de prendre le nouveau départ est l’article 38.1, qui stipule que “toute voiture qui n’effectue pas un tour de reconnaissance et n’atteint pas la grille par ses propres moyens ne sera pas autorisée à prendre le départ de la grille”.

Comme la voiture de Perez n’a pas effectué le tour de formation, le règlement ne dit rien sur le fait de ne pas partir de la voie des stands.

Mercedes n’a pas tardé à remettre en question cette décision et aura sans aucun doute la confiance de son cerveau pour passer en revue les règles avec un peigne fin alors qu’ils sont enfermés dans une bataille furieuse avec Red Bull pour les titres mondiaux.

30 minutes après le message de Masi, Red Bull avait réparé la voiture de Perez.

Un Checo très reconnaissant Voiture réparée… beau travail, @redbullracing 👏#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/exP5OOl4Bm – Formule 1 (@F1) 29 août 2021

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre de voir si la course commence…