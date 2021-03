Pourquoi Sergio Perez peut rebondir après la sortie du deuxième trimestre

Bien que ce soit définitivement Max Verstappen et Lewis Hamilton qui ont volé la vedette lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, il y avait un autre pilote des deux équipes de tête sous la forme de Sergio Perez dont la performance a fourni beaucoup d’intrigues.

Nommé pilote du jour par les fans qui le regardaient, le Mexicain a livré une performance impressionnante depuis le fond de la grille pour terminer cinquième, donnant peut-être le premier signal qu’il peut remplir le rôle que Red Bull s’est taillé pour lui.

Compte tenu de sa performance de samedi en qualifications et de la bataille entre Verstappen et Hamilton à l’avant, c’était peut-être un pilote fortuit du jour, mais Perez a néanmoins pu récupérer beaucoup de crédit d’un week-end qui semblait sur le point de dérailler lorsque sa voiture s’est arrêtée en piste pendant le tour de formation.

Perez n’a jamais été le genre de pilote à offrir une vitesse fulgurante sur un tour, mais cela a rarement été à son détriment, telle est sa capacité à maximiser son rendement le jour de la course. Le joueur de 31 ans a fait preuve d’une étonnante capacité tout au long de sa carrière à comprendre le terrain d’une course, à pousser quand le moment est venu et à conserver les pneus en restant sur place est plus prudent. Il y a une raison pour laquelle il a terminé 10 fois sur le podium au cours d’une carrière où, jusqu’à cette saison, il n’a jamais conduit une véritable voiture de tête.

Cela ne veut pas dire que se qualifier 11e dans une voiture que votre coéquipier a mise en pole est acceptable et Perez a été le premier à l’admettre. Après la conclusion d’un premier samedi décevant avec Red Bull, il a déclaré: « Je pense que c’était le bon choix de l’équipe pour essayer de passer sur le médium, mais je n’ai tout simplement pas fait le tour. »

Maintenant qu’il s’agissait de sa première sortie et que les tests étaient limités cette année, il est juste de lui accorder le bénéfice du doute. Un mauvais tour ne fait pas de lui un mauvais pilote. Si cela persiste, nous avons un problème, mais il semble convaincu que ce ne sera pas le cas.

«Je dois juste être patient avec moi-même, faire le travail et ce ne devrait être qu’une question de temps. Je ne suis pas du tout inquiet », a-t-il ajouté.

Naturellement, étant donné les échecs de Pierre Gasly et Alex Albon dans ce deuxième siège Red Bull, on craint que Perez échoue de la même manière. Mais en vérité, Perez est dans une autre plaine que ses prédécesseurs en termes d’expérience. Le Mexicain a pris ses coups et s’est défendu de moments difficiles. La sortie en Q2 de samedi n’était pas sa première déception en Formule 1, ni la dernière.

Pour ce qui est de trouver un pilote capable de maximiser le jour de la course et de soutenir Verstappen dans la lutte pour le titre, il y en a peu de plus qualifiés que l’ancien pilote de Racing Point. Avec plus de temps dans le simulateur et des tours à son actif, Perez s’attendra à être dans ce top quatre sur la grille plus de week-ends qu’autrement et compte tenu de son rythme de course, cela devrait être une proposition effrayante pour Mercedes.

Comparé aux problèmes de maniabilité dont le Red Bull a parfois souffert en 2020, le RB16B semble beaucoup plus conforme et Perez a montré dimanche qu’il avait une bonne maîtrise. Maintenant, étant donné le rythme de la voiture, la cinquième ne devrait pas être une grande surprise et après la première voiture de sécurité, je suis certain que Red Bull aurait espéré qu’un tel résultat soit possible. Mais après un début difficile, Checo a surmonté le premier obstacle devant lui et a fait tout ce qu’il pouvait pour maximiser les points pour l’équipe.

Se battre à l’avant est une bête différente du milieu de terrain et la courbe d’apprentissage est raide. Mais je n’ai aucun doute que lorsque Imola et quelques autres manches européennes se dérouleront, Perez sera exactement là où Verstappen et Red Bull ont besoin de lui.