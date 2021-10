La Cour suprême a demandé au gouvernement de l’Uttar Pradesh d’accorder une protection aux témoins des violences qui ont fait huit morts dont quatre agriculteurs.

La Cour suprême a demandé mardi au gouvernement de l’Uttar Pradesh pourquoi il n’y avait que 23 témoins alors que des centaines d’agriculteurs étaient présents au rassemblement à Lakhimpur Kheri le 3 octobre. , 23 personnes affirment être des témoins oculaires.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a demandé au gouvernement de l’Uttar Pradesh, représenté par les principaux avocats Harish Salve et Garima Prasad, d’accorder une protection aux témoins des violences qui ont coûté la vie à huit personnes, dont quatre agriculteurs.

Le gouvernement de l’État a déclaré à la Cour suprême que les gens avaient vu la voiture et les personnes qui se trouvaient à l’intérieur de la voiture. À ce sujet, le tribunal a déclaré que si le témoin oculaire est plus crédible qu’un spectateur, il est préférable d’avoir des informations de première main.

Outre les témoins oculaires, la plus haute juridiction a demandé au gouvernement de Yogi Adityanath d’enregistrer les déclarations d’autres témoins pertinents devant des magistrats judiciaires en vertu de l’article 164 de la CrPC.

« Nous demandons au juge de district concerné de confier la tâche d’enregistrement des preuves en vertu de l’article 164 de la CrPC aux magistrats judiciaires disponibles les plus proches », a déclaré la magistrature qui comprenait également les juges Surya Kant et Hima Kohli.

Le banc a demandé à Salve de faire part de ses préoccupations aux laboratoires médico-légaux et aux experts concernant la préparation de rapports sur les preuves électroniques de l’incident.

La plus haute juridiction, quant à elle, a demandé au gouvernement de l’État de déposer également son rapport sur deux plaintes dont celle relative au lynchage d’un journaliste. « L’État est tenu de déposer des réponses séparées dans les affaires », a déclaré la magistrature et a fixé le plaidoyer pour une nouvelle audience le 8 novembre.

Constatant que l’enquête sur les violences de Lakhimpur Kheri ne devrait pas être une « histoire sans fin », la Cour suprême avait violé le gouvernement le 20 octobre, affirmant que la cour avait l’impression que la police d’État traînait des pieds, et a également ordonné la protection de témoins.

