Pourquoi Shang-Chi ne va pas directement à Disney + après Black Widow, selon le PDG de Disney

in

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

En réponse à la pandémie qui fait des ravages dans l’industrie théâtrale, Disney a lancé le niveau Premier Access pour Disney +. Pour 29,99 $ supplémentaires, les abonnés au service de streaming de Mouse House ont pu accéder à des films comme Cruella, Black Widow et Jungle Cruise en même temps qu’ils jouent dans les salles. Cependant, le prochain film de Marvel Cinematic Universe au dossier, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, ne sera pas envoyé directement à Disney +, et c’est parce qu’il passera moins de temps dans les salles.