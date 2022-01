Pourquoi Sharna Burgess ne tournera pas avec ses co-stars

Danse avec les stars : en direct ! la tournée débutera ce mois-ci. Cependant, un danseur professionnel sera porté disparu. Sharna Burgess, qui a participé à la dernière saison aux côtés de son petit ami Brian Austin Green, ne participera pas à la tournée. Au cours d’une session de questions-réponses avec ses fans sur Instagram, elle a expliqué exactement pourquoi elle avait décidé de ne pas participer à celle-ci.

Fin novembre, Burgess a été interrogée par quelques fans sur une tournée avec ses camarades de DWTS. Elle a déclaré qu’elle avait essayé de le faire fonctionner. Mais, au final, elle n’est pas en mesure de consacrer 11 semaines à la tournée, qui débutera en janvier et se terminera fin mars. Burgess a expliqué qu’elle avait « proposé » de participer si elle pouvait « changer de piste avec quelqu’un. Comme un truc de 2 semaines et 2 semaines de congé ».

Le danseur a poursuivi en expliquant que cela ne pourrait pas arriver « car cela fait beaucoup de travail pour le casting principal ». Elle a ajouté: « Je ne partirai pas en tournée pendant 11 semaines cependant. » Dans un message ultérieur, elle a expliqué en outre sa décision de ne pas participer à la tournée. Burgess a souligné qu’elle « ne voulait pas quitter ma vie et vivre dans un bus pendant 11 semaines ». Bien qu’elle ne figurera pas sur la tournée DWTS, elle « le manquera quand même ».

« Mais ça va me manquer [sic] », a-t-elle poursuivi. » C’est honnêtement doux-amer. Je suis tellement reconnaissant de l’endroit où ma vie est et se dirige, et je m’engage à prendre du temps et de l’espace pour cela. Mais il me restera toujours une partie de mon cœur sur une scène en direct dansant pour un public en direct et en vous regardant tous sourire et être inspiré par ce que nous faisons. C’est une joie irremplaçable. »

En octobre, au milieu de la saison 30, l’animatrice Tyra Banks a annoncé qu’il y aurait une tournée DWTS en direct avec les pros à venir en 2022. Burgess ne participera peut-être pas à la tournée, mais bon nombre de vos pros DWTS préférés le seront. L’émission mettra en vedette les pros Brandon Armstrong, Alan Bersten, Artem Chigvintsev, Sasha Farber, Daniella Karagach, Pasha Pashkov, Gleb Savchenko, Emma Slater, Britt Stewart et d’autres. L’ancienne Bachelorette Kaitlyn Bristowe, qui a remporté la saison 29, fera également partie de la tournée.