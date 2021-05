Pourquoi Sharon Carter a pris le virage du côté obscur, selon le réalisateur du Falcon et du soldat de l’hiver

Devant The Falcon and the Winter Soldier, Sharon était en fuite à la suite des événements de Captain America: Civil War, dans lequel elle a aidé la faction des Avengers de Steve Rogers. Elle a finalement trouvé son chemin vers le sanctuaire criminel Madripoor, où elle a adopté le style de vie «arnaqueur» et son titre de Power Broker. Eric Eisenberg de CinemaBlend a eu l’occasion de parler avec Kari Skogland et, au cours de leur conversation, elle a discuté du voyage de Sharon depuis Captain America: The Winter Soldier jusqu’à présent: