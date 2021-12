Pourquoi Shiba Inu pourrait envisager un 2022 plus brillant

Alors que nous disons au revoir à 2021, le marché boursier considérera sans aucun doute cette année comme l’année de la folie des actions. Ce phénomène a essentiellement renversé le scénario sur l’investissement. Il a également été transféré sur le marché de la cryptographie. Jetons meme comme Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) ont frappé des millionnaires à cause du changement stupide.

Bien que la volatilité reste une préoccupation majeure, il semble que Shiba Inu développe certains cas d’utilisation, ce qui laisse présager une année 2022 encore plus brillante pour l’altcoin.

En tant qu’investisseur crypto, Shiba Inu ne m’a pas intéressé jusqu’à présent. C’est parce que j’examine les cas d’utilisation d’une crypto-monnaie spécifique avant d’investir dans celle-ci.

Jusqu’à présent, Shiba Inu a été à la mode, c’est pourquoi je l’ai évité. Cependant, avec une série de développements positifs récemment, il semble que SHIB pourrait gagner du terrain à long terme. De plus, il est actuellement en baisse en raison de ventes liées aux taxes, ce qui signifie qu’il pourrait rebondir au début de l’année prochaine.

Shiba Inu gagne en traction dans le monde réel

Bien que cela ait commencé comme une blague, Shiba Inu est actuellement la 13e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, selon CoinMarketCap. Il est également de plus en plus accepté comme moyen de paiement et sur les plateformes de trading.

Plus tôt cette semaine, l’entreprise canadienne de télésanté Demandez au docteur a déclaré avoir ajouté 1,5 million de dollars en Shiba Inu à son bilan, car il envisage d’accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement. chaîne de cinéma Divertissement AMC (NYSE :AMC) a également déclaré qu’il accepterait SHIB comme moyen de paiement à partir des prochains mois.

De plus, les commerçants peuvent désormais acheter SHIB sur certains des plus grands échanges cryptographiques. En septembre, Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) a ajouté le jeton sur le thème du chien à son échange. Kraken, un autre échange cryptographique de premier plan basé aux États-Unis, le feu vert SHIB sera négocié sur sa plate-forme en novembre. Ces plateformes permettent aux commerçants d’acheter du Shiba Inu avec des devises fiduciaires telles que le dollar américain.

La spéculation est en train de construire que Shiba Inu sera ajouté à Robinhood (NASDAQ :CAPUCHE) Plateforme d’échanges. Les clients de Robinhood l’ont réclamé – fort – et la direction est susceptible de succomber à la pression. Il y a quelques problèmes réglementaires, mais si l’armée de commerce de détail de Robinhood obtient la possibilité de négocier Shiba Inu, le prix est susceptible de monter en flèche, en particulier compte tenu du flottement serré de SHIB.

De plus, selon Ryoshi, le créateur de Shiba Inu, la crypto forme son propre métaverse, qu’elle appelle l’Oshiverse. « Nous travaillons sur de nombreux aspects de Shiba Inu, notamment Shibarium, Shi, Shibanet, le jeu Shiboshi décentralisé, l’incubateur et bien d’autres qui ne deviendront évidents que dans un avenir proche », a déclaré Ryoshi.

L’essentiel sur Shiba Inu

Shiba Inu a été un artiste monstre, gagnant un incroyable 47 300 000 % jusqu’à présent cette année et offrant à quelques chanceux des bénéfices qui changent la vie. Pourtant, l’extrême volatilité de l’altcoin a entraîné la disparition des gains presque aussi rapidement qu’ils apparaissent. Les fluctuations agressives des prix ne sont pas surprenantes étant donné que la valeur de Shiba est basée sur des facteurs autres que l’utilité, à savoir la peur de passer à côté et l’élan des médias sociaux.

Tant que c’est le cas, arriver à 1 cent semble être une question difficile. Cependant, si les cas d’utilisation de Shiba Inu se développent, nous pourrions voir une partie de cette volatilité s’atténuer et son prix augmenter de manière soutenue.

S’il continue à être accepté comme moyen de paiement dans le monde réel et est proposé sur davantage de plateformes de trading, nous pourrions envisager un nouveau Shiba Inu dans les années à venir. Je m’attends à ce que SHIB ait une année fascinante et, espérons-le, plus stable.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.