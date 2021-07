Pourquoi Showtime doc sur la comédie de Dick Gregory, l’activisme est incontournable .

Dick Gregory, selon le moment où l’on rejoint ou quitte son histoire, peut être considéré comme un comique debout, quelqu’un qui était un comique ou quelqu’un qui était un comique qui en est redevenu un; une personne qui a fait de longs jeûnes pour faire valoir des points politiques, un militant dévoué, un pitchman et un magnat de la nutrition, ou un homme d’État âgé et épineux, un invité de toutes sortes d’émissions-débats, d’émissions de radio, de podcasts et de panels. Pour certains, le nom ne sonnera pas du tout.

Mais quoi que l’on sache ou ne sache pas sur lui, le documentaire d’Andre Gaines “The One and Only Dick Gregory”, présenté en première dimanche sur Showtime, devrait s’avérer une expérience enrichissante et finalement profondément émouvante – l’histoire d’un homme pas facile à catégoriser, pour qui la condition et l’avenir de son peuple, et de tous les peuples, signifiaient plus que son propre confort, sa fortune et, parfois, sa famille. (Il était souvent absent, sauvant le monde.) C’est une façon aussi bonne ou meilleure de célébrer le 4 juillet que tout ce que vous avez pu planifier.

“Je pense que les gens sont confus et pensent qu’il était un militant qui a décidé d’être drôle”, déclare W. Kamau Bell, l’un des nombreux comédiens noirs interviewés ici, dont Wanda Sykes, Chris Rock, Kevin Hart, Lena Waithe et Dave Chappelle. “Non, non, non – son âme était celle d’un comique debout, il ne pouvait pas simplement faire ça dans un monde qui s’effondrait autour de lui.”

Avec Bill Cosby à nouveau dans l’actualité – même sans cela – il est difficile de ne pas comparer les deux comédiens, qui sont apparus à peu près en même temps, la propre apparition de Cosby dans “Tonight Show” après les débuts de Gregory en 1961 de deux ans. Tous deux venaient de milieux pauvres, tous deux étaient des athlètes vedettes; tous deux ont quitté l’université pour la comédie, ont tous deux rompu les lignes de couleur et apporté de nouvelles notes à la comédie.

Leurs approches étaient différentes : Gregory, qui travaillait sur l’actualité (comme Mort Sahl, avec qui il tournera en 2009), racontait des blagues compactes expressément politiques, du point de vue d’un Noir dans une société raciste ; Cosby a raconté des histoires élaborées de sa vie qui, dans leur attrait universel, ont offert au public blanc une autre sorte d’aperçu de l’expérience noire. Et chacun est devenu acariâtre dans ses dernières années. Gregory avait un penchant pour les théories du complot – ce qui n’est pas déraisonnable pour un homme que le FBI cherchait activement à « neutraliser » et qui a perdu des amis à cause d’un assassinat : Medgar Evers, le révérend Martin Luther King Jr., Malcolm X. Mais l’un est devenu une superstar, qui serait accusé d’avoir abusé de son pouvoir, tandis que l’autre a tout donné à la poursuite de la justice.

La pause de Gregory est survenue lorsqu’il a été réservé comme remplaçant une nuit au Playboy Club et, face à une salle remplie de sudistes en ville pour une convention, les a convertis à ses côtés avec des blagues sur la ségrégation et le Klan. (Il aimait le football, a-t-il dit, parce que c’était “le seul sport qu’un Noir peut chasser un Blanc et 40 000 personnes se lèvent pour l’encourager.”)

Le concert de remplacement s’est transformé en une réservation de plusieurs semaines, puis en un article dans le magazine Time. Lorsqu’il a refusé une réservation pour “The Tonight Show” de Jack Paar (une institution culturelle non moins puissante que celle de Johnny Carson) parce que les artistes noirs n’étaient jamais invités sur le canapé, Paar l’a appelé pour lui promettre qu’il le serait. Cela a augmenté ses tarifs de manière exponentielle et a conduit à des réservations dans tout le spectre des émissions-débats et de variétés. À bien des égards, il était ce que l’époque requérait, la voix dont l’Amérique blanche avait autant besoin que les noirs.

Le comédien Dick Gregory sur scène dans les années 1960.

(Parade picturale/.)

À l’automne 1962, acceptant une invitation du militant des droits civiques Evers, il se rendit à Jackson, dans le Mississippi, pour prendre la parole lors des rassemblements d’inscription des électeurs et, dans un sens, ne revint jamais. Il a annulé une fortune en réservations afin de rester en première ligne, tirant parti – certains diraient de gaspiller – sa célébrité pour faire pression sur la cause. À sa femme, Lillian, avec qui il aurait 11 enfants (dont un est mort en bas âge), il a fait la promesse que « s’il m’arrivait quelque chose, si je me faisais tuer, qu’elle n’élèverait jamais ces enfants avec haine. J’aurais l’impression d’être mort en vain si mes enfants devenaient des ennemis.

Il a été arrêté plus de 100 fois. Dans une prison du Sud, il a été si violemment battu que l’enflure « a tout de suite arraché mon costume ». En 1965, alors qu’il tentait de négocier la paix à Watts, il reçut une balle dans la jambe. Les troubles civils, a-t-il dit, représentaient « non seulement le problème du nègre, mais le problème du pauvre homme blanc. … Ce n’est pas un problème de Los Angeles, ce n’est pas un problème du Mississippi, c’est un problème américain.

Au fur et à mesure que la décennie avançait, il a consacré son temps à d’autres causes et à un jeûne pour protester contre la guerre du Vietnam – “C’est mon 14e mois sans manger de nourriture solide pour protester contre la guerre du Vietnam et la raison pour laquelle je mentionne cela maintenant est parce que J’ai faim » — l’a amené à ajouter une nouvelle tactique à son répertoire et une nouvelle mission à son catalogue. Il est devenu un défenseur de la santé et de la nutrition, qu’il considérait également comme un problème noir. Il a perdu le poids d’une personne, prenant un air de prophète barbu qu’il portait presque comme une marque.

Le jeûne est devenu une sorte d’art avec lui : « Ce qui se passera, c’est que les gens vous demanderont pourquoi ne mangez-vous pas, et une fois qu’ils vous le demandent, vous pouvez maintenant leur expliquer de quoi il s’agit. » Et il a couru – une fois de New York à Los Angeles – 50 miles par jour pour attirer l’attention sur la faim dans le monde, ne mangeant aucun aliment solide mais seulement son propre supplément nutritionnel, commercialisé plus tard sous le nom de régime bahamien de Dick Gregory.

Un policier applique un verrou de bras sur le comédien Dick Gregory après avoir quitté le palais de justice du comté de Leflore pour aider les Noirs à s’inscrire pour voter à Greenwood, Mississippi, le 2 avril 1963.

(Archives Underwood/.)

Finalement, Gregory reviendrait sur scène dans un acte plus discursif, dans lequel les blagues étaient intégrées à la conférence. Il serait sur scène pendant des heures, se souvient un assistant, et passerait une heure après à parler avec les fans. Qu’il aimait parler est une observation récurrente ici. Il a travaillé presque jusqu’au jour de sa mort, en 2017, à 84 ans.

Même en long métrage, “The One and Only Dick Gregory” n’offre qu’une partie d’une vie et d’une carrière, mais comme toutes les bonnes biographies, il peut conduire le spectateur vers des recherches plus approfondies; heureusement, il est facile de trouver des clips de Gregory petits et grands en ligne, y compris un intéressant film indépendant de 1967 “Sweet Love, Bitter” (non mentionné ici) dans lequel il joue un musicien de jazz basé sur Charlie Parker (avec des touches de Thelonious Monk dans le performance). Ce que Gaines ne manque pas, c’est l’esprit de Gregory et son effet – amusant, déroutant, inspirant – sur le monde qui l’entoure.

“Les sacrifices qu’il a faits ne sont pas nécessairement requis de chaque artiste”, déclare Chappelle vers la fin du film. “Mais il y a des gens très spéciaux toutes les quelques générations sont bénies avec [who] sont prêts à le faire. Et quand vous voyez ces gens, vous devez leur donner votre amour et votre respect, les protéger autant que vous le pouvez et essayer de reconnaître qu’ils font quelque chose de très difficile pour notre bien à tous.

“Le seul et unique Dick Gregory”

Où: Afficher l’heure

Lorsque: 21h dimanche

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));