Pourquoi Shroud pense que Fortnite est meilleur que Warzone

Le streamer Twitch populaire et ancien joueur professionnel de CS:GO Shroud a fait l’éloge de Fortnite lors d’une récente émission.

Fortnite Battle Royale était autrefois assis au sommet du trône du jeu vidéo et était presque intouchable. Le jeu a pris vie en 2017 lorsque des créateurs de contenu comme Turner “Tfue” Tenney et Tyler “Ninja” Blevins ont poussé sa vague de popularité vers la célébrité. Quatre ans plus tard et la stigmatisation est un peu différente. Publiquement, Fortnite a perdu une étape par rapport à Call of Duty: Warzone, et le nombre de téléspectateurs sur Twitch le reflète.

De nombreux streamers de premier plan sont depuis passés de Fortnite, laissant le public principalement aux joueurs professionnels. Cependant, un joueur d’esport générationnel a toujours eu des mots positifs pour Fortnite, et dans un récent stream, Michael « Shroud » Grzesiek a expliqué ce qui rend le jeu exceptionnel par rapport à Warzone.

Shroud soutient à nouveau Fortnite

Shroud sur ce qui rend Fortnite Great de FortniteCompetitive

Shroud est un joueur d’esport à la retraite qui détient plusieurs championnats dans Counter-Strike. Il est passé au streaming à temps plein en 2018, où il a eu l’occasion de jouer à divers jeux. Cette liste comprenait Fortnite, un jeu qui a contribué à façonner la carrière de beaucoup. Shroud a expliqué ce qui fait de Fortnite un excellent jeu lors d’un récent flux Twitch.

« C’est pourquoi Fortnites est un bon jeu. Parce que comme, dans Fortnite, c’est juste brut. C’est littéralement vous contre une autre personne et c’est juste une bataille de compétences mécaniques », a-t-il déclaré. « Vous vous faites prendre ? Vous pouvez vous en sortir. Il y a là un potentiel de dépassement. C’est pourquoi Fortnite est un tel jeu de banger ****** et une partie de la raison pour laquelle il a eu un si grand succès.

Il n’est pas courant d’entendre une personnalité bien connue en dehors de la scène Fortnite tenir le jeu en si haute estime. Étant donné l’âge minimum pour concourir de 13 ans, beaucoup pensent que Fortnite est tout toxique avec peu ou pas de qualités rédemptrices. C’est la perception du public depuis que le public occasionnel s’est flétri, au moins. Entendre Shroud expliquer sa position sur Fortnite est sans aucun doute une plume dans le chapeau. Shroud a expliqué pourquoi il n’aime pas que Call of Duty: Warzone aille plus loin.

Shroud explique le défaut de Warzone

Image via Activision.

Dans le même clip, Shroud a brièvement expliqué pourquoi Warzone est très différent de Fortnite et pourquoi il n’est pas un fan.

“C’est aussi pourquoi je ne suis pas non plus un grand fan de Warzone”, a-t-il poursuivi. “C’est juste ‘tenir la souris un’ et il n’y a pas de réel potentiel de dépassement.” Shroud ne recule jamais devant son opinion, et cette prise de vue particulière va à contre-courant. Il regarde Fortnite et Warzone pour ce qu’ils sont, et pense que le premier est un meilleur jeu mécanique avec ce qu’il appelle un “potentiel hors jeu”.

Dans Fortnite, un joueur expérimenté qui subit des dégâts peut se sortir de cette situation. Le montage et la mécanique de construction le permettent. Warzone offre moins d’options à cet égard. Il n’est pas aussi facile de se rallier une fois que vous êtes en mauvaise santé. Les gens comparent souvent les deux jeux, il est donc rassurant pour les fans de Fortnite que quelqu’un en dehors de la communauté pense qu’il s’agit d’un “jeu de banger”.

