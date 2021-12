Pourquoi si 90% du Bitcoin a déjà été extrait, il faudra 120 ans pour voir la dernière monnaie | La technologie

Maintenant, Bitcoin atteint une nouvelle étape avec 90% de l’offre totale extraite, bien qu’il reste encore près de 120 ans pour exploiter son intégralité.

Si vous envisagez d’investir dans des crypto-monnaies, votre première option est sûrement Bitcoin, une monnaie virtuelle qui existe depuis plus de 12 ans et qui s’est catapultée au fil du temps, et bien qu’il soit maintenant beaucoup plus difficile de gagner de l’argent qu’avant, cela reste un investissement faisable.

Peut-être que ce que vous ne saviez pas, c’est que jusqu’à lundi, 90% de tout le Bitcoin a été miné. Cela signifie qu’environ 18,9 millions de pièces sur les 21 millions maximum sont actuellement sur le marché libre. Ne vous inquiétez pas, car les 10 % de minage final ne devraient pas se produire à court terme, et nous devrons peut-être attendre jusqu’en février 2140.

Et c’est que le réseau Bitcoin a été conçu pour que la monnaie finale ne soit extraite qu’en 2140, et bien que 90% ait déjà été extraite en moins de 12 ans, les 10 % restants mettront près de 120 ans à atteindre, ajouté à partir de coindesk.

D’autre part, il faut tenir compte du fait qu’il est estimé que 20% de ces Bitcoin qui ont déjà été extraits ont été perdus à jamais, que ce soit dans des comptes avec des mots de passe perdus, des disques durs perdus ou simplement des personnes qui oublient qu’elles ont ces bitcoins au fil des ans.

Ces dernières semaines, Bitcoin a connu une certaine tendance à la baisse, chutant la semaine dernière d’environ 5,8% après une chute précédente plus large.

Dans tous les cas, les hausses et les baisses de prix sont tout à fait normales et c’est une monnaie virtuelle avec un bel avenir encore derrière elle.