Pourquoi si baissier ? Fidelity suggère que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 100 millions de dollars Crypto new media

La société d’investissement basée à Boston Fidelity a présenté l’un des scénarios les plus haussiers pour le prix du Bitcoin, a déclaré Anthony Pompliano dans son podcast “The Best Business Show”. Sur la base du modèle Stock-to-Flow développé par l’analyste Plan B, le prix de la BTC pourrait s’élever à 100 millions de dollars d’ici 2035.

Avec plus de 10,4 billions de dollars d’actifs sous gestion, Fidelity Investment et sa société autonome d’actifs numériques Fidelity Digital sont optimistes sur Bitcoin depuis longtemps. La société a commencé à se lancer dans l’espace crypto dès 2014, a déclaré Pompliano, et a commencé à développer des capacités d’exploitation minière et des produits basés sur BTC.

La prévision du prix du Bitcoin a été présentée lors d’un webinaire Fidelity intitulé « Comprendre Bitcoin, qu’est-ce que l’histoire peut nous apprendre ? » par Jurrien Timmer, Directeur Macro du cabinet. Timmer est un taureau Bitcoin et a fait des mises à jour sur le prix de BTC via son compte Twitter.

À plusieurs reprises, il a comparé le BTC à l’or en 1970. Le graphique ci-dessous a été partagé par Timmer le 20 août, montrant les similitudes entre la crypto-monnaie et le graphique du métal précieux.

Comme le suggère le graphique, l’action récente des prix de Bitcoin ressemble à celle de l’or au cours de cette année-là. A partir de cette comparaison et en raison de la croissance de ses fondamentaux, Timmer estime que la BTC est “prête à reprendre sa tendance haussière”.

Le modèle Stock-to-Flow présenté par Timmer prédit une appréciation continue du prix de la BTC en raison d’une réduction de son taux d’inflation annuel. D’ici la fin de la décennie, lorsque le taux d’inflation de Bitcoin sera d’environ 0,5%, ce modèle prédit que la crypto-monnaie sera évaluée à 1 000 000 $.

5 ans plus tard, alors que la même métrique tombe à 0,2%, le prix de BTC s’élèvera à 100 000 000 $. Comme l’a dit Pompliano, il n’est pas clair si la société d’investissement pense que la prédiction se réalisera, mais

(…) selon le modèle Stock-to-Flow, auquel ils semblent adhérer (…) c’est ce que montrera le modèle Stock-to-Flow. La fidélité, à mesure qu’ils s’intéressent de plus en plus au Bitcoin, semble devenir de plus en plus optimiste sur l’actif lui-même.

Bitcoin éclipsera le Bull-Run de l’or dans les décennies à venir ?

Dans les années 1970, a déclaré Pampliano, le prix de l’or s’élevait à environ 35 $. Après que les États-Unis ont retiré leur devise du métal précieux, adoptant la norme Fiat, l’or a atteint plus de 1 800 $.

Il s’agit de l’une des « revalorisations les plus incroyables » d’un actif au cours des 100 dernières années. Si la même chose se produisait avec Bitcoin, la crypto-monnaie pourrait voir une augmentation de 2000 fois par rapport à sa valeur actuelle de 48 845 $ au moment de la rédaction. Pompliano a ajouté :

(…) s’ils (Fidelity) disent que fondamentalement nous sommes dans les années 1970 de l’or mais pour Bitcoin maintenant, ils appellent à une augmentation très très matérielle du prix du Bitcoin. Pour voir Fidelity, montrer un graphique qui dit que Bitcoin va être à 100 millions de dollars d’ici 2035 est très incroyable (…).

Pompliano a réitéré que le fait que Fidelity, l’une des plus grandes sociétés d’investissement au monde avec beaucoup de temps à explorer BTC et le marché de la cryptographie, montre ce modèle aux clients, c’est un signal positif.

Le modèle Stock-to-Flow évalue un actif pour faire une prévision de prix en fonction de son offre/demande. Le modèle a été appliqué à l’or, aux actions et à d’autres actifs et s’est avéré exact.

Analyst Plan B a été le premier à appliquer ce modèle à BTC et, selon les récentes mises à jour, il s’est avéré exact. Cependant, le modèle est controversé et a de nombreux détracteurs qui pensent qu’il ne réussira pas en raison des caractéristiques de BTC.

Au moment de la rédaction, BTC affiche la force dans le graphique journalier alors que les taureaux attaquent la résistance aux niveaux actuels. Une cassure au-dessus de 48 500 $ pourrait conduire le prix de la BTC au plus bas à 50 000 $.

