Pourquoi Silvia Pinal a-t-elle été hospitalisée ? – Le Soleil du Mexique

C’est une chute de la pression artérielle qui a conduit Silvia Pinal à l’hôpital, où elle a ensuite reçu un diagnostic de COVID-19 à un stade précoce. Alejandra Guzmán, fille de la première actrice, a partagé dans une interview avec Adela Micha que tout avait commencé mercredi soir, mais a précisé qu’elle était stable,

« Ma mère nous a fait peur hier, sa tension artérielle a baissé, ils lui ont donné des médicaments et son rythme cardiaque a baissé », a expliqué la chanteuse. « Enrique et moi l’avons emmenée à Médica Sur, nous avons dû faire des études qui se sont bien avérées pour ses reins et son cœur, nous l’avons laissée stable hier soir, et lors du deuxième test, elle est revenue positive pour COVID. »

L’interprète de « Volverte a amar » a ajouté que sa mère est consciente, ces derniers jours, elle a assisté à une réunion à Cuernavaca, où ils soupçonnent que la contagion a pu se produire. Pour le moment, et compte tenu du diagnostic, elle est isolée, et la seule communication avec la famille a été par téléphone.

Il a également révélé que les médecins envisagent de lui mettre un stimulateur cardiaque pour améliorer sa fonction cardiaque. «Il y a six mois, il avait une photo que nous étions à l’hôpital pour cette maladie cardiaque. À cet âge, parfois le cœur est déjà lent, et avec un stimulus électrique, il fonctionne à nouveau sans médicament, et ce n’est pas invasif car ils le font avec un cathéter ».

De son côté, Sylvia Pasquel, l’aînée de l’actrice, a partagé dans le même espace que son arrière-petite-fille Michelle Salas était déjà venue lui rendre visite. « Ils l’ont autorisé à entrer pour la saluer, car nous savons que c’est une personne très chère à ma mère, et nous savions que cela lui remonterait le moral de la voir et de parler avec elle », a-t-il déclaré.

Concernant l’attitude de Silvia, ils ont assuré qu’elle restait forte et désireuse d’aller de l’avant, et même il y a quelques heures ils ont pu parler avec elle, et elle a exprimé son souhait de quitter l’hôpital.

A noter que toute la famille est détenue et attend ses résultats respectifs du test du Coronavirus.