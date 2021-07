Pourquoi Simone Biles s’est retirée des finales olympiques de gymnastique féminine par équipes

La seule façon pour laquelle une médaille d’argent olympique, un jeton signalant que vous êtes le deuxième meilleur parmi tous les 8 milliards d’habitants de la planète Terre, est considérée comme un choc décevant, c’est si vous faites partie de l’équipe de gymnastique des États-Unis. Pendant neuf ans, l’équipe et ses fans américains se sont habitués à une domination implacable.

Mardi, l’équipe de gymnastique des États-Unis n’a pas réussi à remporter une troisième médaille d’or consécutive lors de la finale olympique féminine par équipes, s’inclinant face à la Russie par un score de 166,096 contre 169,528. Aussi énorme que soit cette nouvelle, le résultat, les erreurs que les États-Unis n’ont pas pu surmonter et la résurgence de l’équipe russe étaient tous des notes de bas de page sur une plus grande histoire sur le bien-être de Simone Biles, la plus grande gymnaste et sans doute la plus grande athlète de tous. temps.

Après avoir terminé un saut en tremblant, Biles a brièvement quitté l’arène puis s’est retirée de la compétition. Suni Lee, Jordan Chiles et Grace McCallum ont dû finir sans elle. Le mouvement était inhabituel, en particulier parce que, dans un sport criblé d’imprévisibilité et de risque, la grandeur de Biles avait pris la force de l’inévitabilité Depuis sa première compétition au niveau senior en 2013, Biles n’a jamais semblé laisser quoi que ce soit – rivaux, mouvements difficiles, même abus déchirant – l’empêcher de gagner. Les Jeux olympiques retardés de cette année n’allaient pas faire exception.

Et puis c’était.

Les premiers rapports de l’arène ont supposé qu’il pourrait s’agir d’une blessure, mais Biles a déclaré aux journalistes qu’elle ne se sentait pas bien mentalement avant la compétition de la journée. Elle a dit que sa santé était plus importante que de traverser les épreuves de la journée et plus importante qu’une éventuelle médaille d’or.

“Ces Jeux Olympiques, je voulais que ce soit pour moi quand je suis arrivé – et j’avais l’impression de le faire encore pour d’autres personnes”, a déclaré Biles aux journalistes après l’épreuve par équipe. “En fin de compte, nous sommes aussi humains, nous devons donc protéger notre esprit et notre corps plutôt que de simplement aller là-bas et faire ce que le monde veut que nous fassions.”

Le retrait de Biles a immédiatement eu un impact sur l’équipe américaine, qui compte beaucoup sur elle – mais il a également fait une déclaration puissante sur l’importance de la santé mentale :

Qu’est-il arrivé à Simone Biles

Au début de la compétition, qui a eu lieu le 27 juillet, les Américains et les Russes, qui occupaient les deux premières places, étaient tous les deux au saut, l’une des épreuves phares des Américains. Traditionnellement, depuis 2012 (voir : Maroney, McKayla), les Américains ont prospéré sur le saut. Biles devait passer en deuxième position et effectuer un Amanar – un saut qui se compose d’un retournement de disposition et de 2,5 torsions, qu’elle a frappées encore et encore tout au long de sa carrière, y compris aux Jeux olympiques de 2016. Cette fois, Biles a sauté de façon inattendue hors du coffre-fort, ne complétant pas la pleine compétence, et a à peine sauvé l’atterrissage.

Biles a marqué un 13.766 pour son saut. Aux championnats du monde 2019, Biles a marqué 15,233 à l’engin. La gymnastique est un sport qui est généralement marqué aux dixièmes et centièmes de point – les points complets représentent une grande différence.

Après son saut, Biles a quitté le sol de compétition et ne s’est pas échauffée aux barres asymétriques, la prochaine épreuve des Américaines. C’était une surprise et une source d’inquiétude. Biles est finalement retourné dans l’arène, et il a été annoncé qu’elle ne concourrait pas pour le reste de la nuit. Plus tard, il a été clarifié que le problème n’était pas physique mais mental.

Comment le retrait de Biles a affecté les Américains

Sunisa Lee était l’une des gymnastes américaines qui ont continué après le retrait de Biles. Laurence Griffiths/.

Évidemment, perdre le meilleur gymnaste de tous les temps va nuire à une équipe. C’est comme si une équipe de basket-ball du championnat des Bulls n’avait pas Michael Jordan en costume. L’équipe n’aura tout simplement pas la même puissance de feu. Mais la notation de la gymnastique rend un retrait particulièrement difficile.

Dans les finales olympiques par équipes, les équipes ont un groupe de quatre gymnastes. Parmi ces quatre, les équipes choisissent trois gymnastes pour concourir dans chacun des quatre engins. Les notes de ces trois gymnastes – 12 au total pour les quatre épreuves – compteront quoi qu’il arrive, mais le problème est que vous n’avez pas à soumettre les mêmes trois gymnastes dans toutes les épreuves. Vous pouvez théoriquement utiliser le quatrième gymnaste comme remplaçant (encore une fois, voir le saut de McKayla Maroney en 2012) pour couvrir un gymnaste qui pourrait être plus faible ou pour vraiment jouer avec vos forces.

Biles devait participer aux quatre épreuves de l’équipe, et sa perte signifiait que ses coéquipières devaient compenser le score de Biles, 33 pour cent du total de l’équipe. Sur le plan logistique, cela signifiait également que ses coéquipiers Jordan Chiles et Suni Lee devraient concourir dans les quatre événements. Au départ, Chiles allait sauter les barres asymétriques et la poutre d’équilibre et Lee sauterait l’exercice au sol.

Lee et Chiles doivent s’adapter et se préparer à la dernière minute est un coup dur. Mais ce sont tous les deux des gymnastes extrêmement talentueux.

Même sans Biles et avec un départ inhabituellement lent, les Américains étaient à portée de frappe après trois rotations, ayant dominé l’équipe russe 41.232 à 39.532 à la poutre. Le problème est survenu lors de la quatrième rotation alors que l’équipe a subi des erreurs lors de l’exercice au sol, un événement qui a traditionnellement été un point fort américain et l’un des meilleurs événements de Biles. Il est difficile de dire si les erreurs étaient « inhabituelles » car la compétition internationale a été suspendue en raison de la pandémie et le retrait de Biles était une circonstance extraordinaire, mais le décompte final des Américains était à environ trois points de l’équipe russe.

L’équipe américaine de gymnastique a pris la grandeur de Simone Biles comme une donnée

Simone Biles et l’équipe américaine de gymnastique acceptent leurs médailles d’argent.Jean Catuffe/.

Alors que la poussière retombe sur les résultats, l’une des critiques croissantes des commentateurs et des fans de gymnastique est que le coordinateur de l’équipe américaine Tom Forster n’a pas réussi à faire les meilleurs choix stratégiques pour l’équipe. Au lieu de rassembler l’équipe en fonction du potentiel de score le plus élevé, il s’est basé sur le classement et les résultats de l’équipe. Et l’essentiel de la critique est simple : Forster n’a pas amené l’équipe la mieux classée qu’il pouvait avoir aux Jeux olympiques.

“Nous sommes tellement, tellement chanceux que nos athlètes soient si forts que je ne pense pas que cela va descendre aux dixièmes de point à Tokyo”, a déclaré Forster aux journalistes après les essais olympiques. « Nous ne pensions pas que cela valait la peine de modifier l’intégrité du processus pour quelques dixièmes seulement.

Forster faisait référence à la sélection de Grace McCallum plutôt que de MyKayla Skinner. Bien qu’elle ait été dominée par McCallum dans le concours général aux essais, les spécialités de Skinner, en particulier au saut, auraient donné aux États-Unis un score d’équipe potentiel plus élevé. Avec la façon dont le système de notation actuel favorise la difficulté, les scores potentiels les plus élevés sont quelque chose que les entraîneurs doivent sérieusement considérer s’ils veulent gagner.

Les observateurs disent également qu’il est curieux que Forster ait utilisé ce langage, “l’intégrité du processus”. En 1996, Forster a entraîné une gymnaste nommée Theresa Kulikowski qui a terminé sixième aux essais et aurait fait l’équipe qui allait être connue sous le nom de Magnificent 7. Mais Kulikowski a été exclu de l’équipe de Shannon Miller et Dominique Moceanu, qui a attiré La colère de Forster. Le manque de flexibilité de Forster et son insistance à maintenir « l’équité » et son classement semblent être une réaction à sa déception face à la décision de 1996, même si les critiques pensent que ce genre de pensée est dépassé.

« Le classement général n’est pas un processus. Ce ne sont que des résultats. Ce que vous faites avec ces résultats, comment vous les interprétez, c’est le processus », a écrit Dvora Meyers chez Defector, expliquant que la notation pendant les essais n’est qu’un point de considération plutôt que la fin de tout. L’article de Meyers met en mots de nombreuses critiques formulées contre Forster : qu’il n’a pas fait son travail pour repérer ses athlètes, évaluer qui était au sommet ou à la baisse, comprendre la compétition avec la rigueur de quelqu’un déterminé à remporter l’or.

Les commentaires de Forster ont également, comme l’ont souligné les critiques, ont montré à quel point il tenait Biles pour acquis, involontairement ou non.

Après les essais, le coordinateur de l’équipe nationale américaine a déclaré que quelques dixièmes n’auraient pas d’importance en finale, il n’avait donc pas besoin de choisir l’équipe la plus performante. L’idée implicite était que Simone mènerait l’équipe à la victoire https://t.co/VVXQgENeOx – Elle Reeve (@elspethreeve) 27 juillet 2021

Cette mentalité met beaucoup de pression sur Biles qui, malgré son apparence surhumaine, a parlé ouvertement du bilan du stress mental et des blessures.

Forster ne semblait pas considérer ce qui se passerait et ce qui se passerait en fait si Biles n’était pas elle-même ou pire, si elle était retirée de l’équation. Pendant la partie qualificative de la compétition, dans laquelle tous les gymnastes américains concourent, les gymnastes américains les plus performants qui n’étaient pas Biles ou Lee étaient en fait Jade Carey et Skinner – qui ont tous deux devancé McCallum et Chiles.

Cela dit, avec la façon dont la compétition s’est déroulée et le choc de la médaille d’argent, il est tentant pour les fans de Team USA de fantasmer sur toutes les possibilités « et si ». Dans le même temps, cependant, il y a un groupe de jeunes femmes qui ont joué dans des circonstances extrêmement chaotiques et qui ont quand même obtenu l’argent.

Et puis il y a Simone Biles et comment nous apprécions sa grandeur.

“Aujourd’hui, c’est comme, vous savez quoi, non, je ne veux pas faire quelque chose de stupide et me blesser”, a déclaré Biles aux journalistes après l’événement par équipe, faisant allusion à un sentiment de stress mental et de fatigue. “Et c’est juste que ça n’en vaut pas la peine, surtout quand vous avez trois athlètes incroyables qui peuvent monter au créneau et le faire, ça n’en vaut pas la peine.”

Biles a ajouté: “Venir ici aux Jeux olympiques et être la vedette n’est pas un exploit facile, alors nous essayons juste de le prendre un jour à la fois et nous verrons.”

Le retrait de Biles est un moment de réveil pour tous ceux qui l’ont vue devenir la plus grande gymnaste de tous les temps. Elle y est parvenue si facilement et avec grâce qu’il est facile d’oublier l’énorme pression à laquelle elle est confrontée jour après jour ou l’adversité et les abus qu’elle a subis. Chaque fois que Biles entre dans l’arène, on s’attend à ce qu’elle domine. Si elle est loin d’être dominante, il y a des rumeurs sur ce qui s’est mal passé.

Ne pas participer à la finale par équipe a été une décision de Biles de se retirer, mais aussi un moment pour nous tous de réfléchir à l’importance de la santé mentale. De même, au tennis, Naomi Osaka a également eu des conversations franches et abordé le bien-être mental. Malgré des points de réaction amère, il y a eu une vague de soutien pour Biles de la part d’athlètes olympiques comme le patineur artistique et médaillé olympique Adam Rippon, les anciens coéquipiers Aly Raisman et Laurie Hernandez, et la médaillée d’or de 1996 Kerri Strug.

On ne sait pas si Biles participera ou non aux finales du concours général et des épreuves, pour lesquelles elle aura besoin d’une autorisation médicale. Mais ce n’est pas comme si elle avait besoin de faire quelque chose de plus pour prouver sa grandeur.