Pourquoi Simu Liu de Shang-Chi était “ presque déçu ” après avoir appris le film Marvel

Tout cela ne veut pas dire que Simu Liu n’assumera pas un autre rôle lié aux arts martiaux de sitôt après Shang-Chi et la légende des dix anneaux, car il a reconnu que ce ne serait pas une bonne décision. Cependant, étant donné le solide bilan du MCU en popularisant des personnages plus obscurs, il est logique de supposer que Liu restera dans la franchise en tant que Shang-Chi pendant un certain temps, améliorant ainsi son profil et élargissant la base de fans de Shang-Chi. Mais au-delà du MCU, Liu prévoit de travailler sur quelque chose «qui n’est pas distinctement asiatique», et il a taquiné que nous verrons son nom sur des projets dans lesquels il n’agit pas.