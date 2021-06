Pourquoi Siouxsie And The Banshees ‘Juju’ lance un sort si puissant

Siouxsie et les bansheesLe quatrième album, Juju de 1981, reste la sortie phare du groupe post-punk caméléon. Sombre, sexy et attrayant, il a culminé au n ° 7 sur une course de quatre mois dans le Top 40 du Royaume-Uni, a attiré de nombreuses critiques élogieuses et a cimenté la réputation de ses créateurs comme l’un des groupes de rock les plus exaltants et distinctifs du début des années 80. .

Écoutez Juju maintenant.

Un peu plus controversé, Juju est également fréquemment cité comme une influence majeure sur la scène gothique alors émergente, quelque chose que Siouxsie Sioux a depuis minimisé. “J’ai toujours pensé que l’une de nos plus grandes forces était notre capacité à créer des tensions dans la musique et les sujets”, a-t-elle déclaré à Louder en avril 2018. “Juju avait une identité forte, que les groupes gothiques qui sont venus dans notre sillage ont essayé d’imiter , mais ils ont simplement fini par le diluer.

Ce qui est certain, c’est que les Banshees étaient sur une lancée artistique tout-puissante alors qu’ils se préparaient à enregistrer l’album. Bien que de conception expérimentale, avec des synthétiseurs et des boîtes à rythmes agrémentant leur son caractéristique, leur album précédent, Kaleidoscope des années 1980, a culminé au n ° 5 au Royaume-Uni grâce à deux tubes emblématiques du Top 30, “Happy House” et “Christine”, et le succès de ce disque a poussé Siouxsie and co à des sommets créatifs encore plus élevés.

Les banshees originaux John McKay (guitare) et Kenny Morris (batterie) étaient partis après la sortie du deuxième album du groupe, Join Hands, en 1979, mais pour Kaleidoscope, Sioux et le bassiste Steve Severin ont trouvé des remplaçants dans l’ex-Slits/Big In Le batteur japonais Budgie et l’ancien guitariste de Magazine John McGeoch. Les Banshees new-look ont ​​rapidement développé une chimie presque surnaturelle et les chansons qu’ils ont composées lors des répétitions intensives de l’hiver 1980 ont fait frissonner toutes les personnes concernées.

“Cela ressemblait à un groupe solide et unifié à cette époque”, a déclaré Sioux à l’écrivain Mark Paytress en réfléchissant à Juju en 2006. “Beaucoup de choses pourraient être comprises [between us] sans que personne ne le dise nécessairement.

Le titre de Juju dérive de la statue africaine ornant la pochette de l’album, que Sioux et Severin avaient découverte au Horniman Museum, à Forest Hill à Londres. Il reste le leitmotiv idéal pour un disque enivrant et risqué enrichi par le genre de textures sonores exotiques que peu de concurrents du groupe auraient rêvé d’employer.

À eux seuls, les succès emblématiques de Juju dans le Top 40 ont montré que les Banshees avaient désormais une longueur d’avance. Les « Arabian Nights » capiteux comportaient des paroles passionnées de Sioux commentant l’oppression des femmes au Moyen-Orient (« Veiled Behind Screens/Kept as your baby machine »), tandis que l’envoûtant « Spellbound » était simplement un derviche tourneur imparable propulsé par Budgie’s implacable, toms tournants et guitare acoustique frénétique de McGeoch.

Cependant, le reste de Juju était tout aussi satisfaisant, les Banshees réussissant triomphalement une série de leurs braquages ​​sonores les plus audacieux. McGeoch a de nouveau excellé sur “Into The Light”, avec son étonnant son de guitare (amélioré par un effet connu sous le nom de The Gizmo) imitant le son d’un quatuor à cordes, tandis que, sur l’hybride punk-funk dystopique “Monitor”, Siouxsie a relaté un conte prémonitoire orwellien de la surveillance CCTV. Ailleurs, tout le groupe a tout mis en œuvre sur l’hymne “Halloween” et Siouxsie a réalisé deux de ses performances vocales les plus intenses sur le macabre “Head Cut” (“Têtes réduites sous le lit… les mouches bourdonnent”) et le finale de l’album, « Voodoo Dolly » : une histoire de possession maniaque et exorciste s’étalant sur sept minutes à ne pas manquer.

Les critiques ont rapidement compris l’ambiance futuriste du disque, Bettie Page de Sounds notant que “la façon dont cette unité fonctionne est d’une cohésion impressionnante” et Paul Morley de NME proclamant que Juju est “le premier Banshees complet intégré et étincelant depuis Le cri. ”

Sorti le 6 juin 1981, Juju a cédé le quatrième de cinq disques d’argent successifs pour Siouxsie et ses compatriotes, et l’album mérite amplement sa réputation exaltée dans le panthéon post-punk. Des sommités de Johnny Marr des Smiths à Piments forts rouges‘ John Frusciante et Brett Anderson de Suede ont continué à chanter ses louanges, tandis que, dans une interview accordée à BBC 6 Music en 2014, The Smashing Pumpkins‘ Billy Corgan a affirmé avec perspicacité que Juju “a débloqué certains rythmes et sentiments qui sont toujours dans le rock alternatif aujourd’hui”.

