Pourquoi Sirey Morán est triste dans Nuestra Belleza Latina

Univisión Sirey Morán a l’air triste dans certaines vidéos promotionnelles de la fin de NBL

La finale de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina approche à grands pas, et bien que Sirey Morán ait été présenté dès le début de la compétition comme l’un des candidats les plus forts et les plus énergiques, une vidéo récente du dernier gala a déclenché l’alarme parmi les partisans du Hondurien.

Dans un clip promotionnel du gala final de l’émission de téléréalité Univisión, dans lequel Jomari Goyso apparaît avec les quatre finalistes de Nuestra Belleza Latina, les partisans de Sirey l’ont remarquée non seulement avec une expression triste sur son visage, mais même avec une certaine réticence.

Les images, que nous vous montrons ici pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions, ont immédiatement fait en sorte que les admirateurs de la reine hondurienne, qui ont été parmi les plus actifs sur les réseaux sociaux faisant la publicité de la belle candidate, n’ont pu s’empêcher d’exprimer leur inquiétude quant à l’attitude que Sirey montre.

C’est moi ou Sirey a l’air triste ? 🤔🤔 elles sont toutes belles, mais j’espère qu’elle est la gagnante »,« Sirey ne te laisse pas faire de l’ombre.. et « Oh, qu’est-ce qui ne va pas avec Sirey, par Dieu, on dirait qu’elle y est forcée 🤦🏻‍♀️ », étaient quelques-uns des commentaires tenus par les fans alarmés de la belle reine, partagés sur le compte Instagram de Nuestra Belleza Latina.

Les gestes et les regards de Sirey, qui en plus de remarquer avec peu d’envie de rire, contrastaient beaucoup avec Génesis, Lupita et Fabién, qui étaient très vifs et joueurs avec Jomari et avec l’appel au public pour voir la fin du spectacle ce dimanche.

D’autres followers choqués par le visage de Sirey dans le clip sont allés plus loin et ont même évoqué des hypothèses d’une prétendue fraude contre le Hondurien, sans aucune preuve, mais l’idée a fait écho chez de nombreux Sirey-Fans.

« JE VOIS SIREY TRES TRISTE, JE SENS QU’IL Y AURA DE LA FRAUDE, MES FRÈRES », a commenté un adepte de la reine, à quoi une autre personne a répondu : celui qui va gagner’, et depuis avant d’y entrer ils font un contrat pour que ils ne parlent pas, regarde ce qu’ils regardent hehehe 😳😳😳 »

« Si vous regardez bien, Sirey n’a pas l’air si heureux !! L’émission a des capsules préenregistrées, et parfois elles vous disent ce qui va déjà se passer ! 😒😞 .. mais il y a un contrat pour lequel ils ne peuvent pas parler ! 🥲🥲 Si vous ne gagnez pas, ce sera une fraude totale », a déclaré un autre admirateur de la catracha, qui s’inquiétait du visage du candidat.

Mais alors que les fans du Hondurien exprimaient leur inquiétude quant à l’attitude de Sirey, les détracteurs de la jeune femme, qui soutiennent d’autres concurrents, ont profité de la vidéo pour dire qu’en réalité c’est le vrai Sirey, et qu’elle n’a vraisemblablement pas de vrai charisme mais a agi. Plus d’un encore l’a qualifié d’arrogant et d’inauthentique.

« Sirey a peut-être beaucoup d’expérience au milieu, mais pour la beauté, le charisme, le port de reine et le naturel, elle est bien en dessous de toutes les autres filles. Il n’a pas un soupçon de grâce. C’est trop ennuyeux », a commenté un détracteur du Hondurien.

« Sirey est très ennuyeuse, elle ne se connecte pas avec le public et vous tous les Honduriens le savez, alors attention à la finale : mon top 2 est Faby et Lupita byeeee🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨 🇺🇨🇺 🇨🇺👑🇨🇺 ♥ ️🇨🇺👑 ♥ ️🇨🇺👑 ♥ ️ », a déclaré un autre fan de Nuestra Belleza Latina.

Même si jusqu’à présent on ne sait pas pourquoi Sirey regardait si bas dans le clip avec Jomari Goyso, il y a quelques jours la reine a assuré dans une autre vidéo, avec une attitude beaucoup plus positive et optimiste, qu’elle ne se permettrait pas de quitter la compétition vaincue, mais plutôt avec la couronne et le contrat avec Univision.

« Je veux gagner cette couronne, car j’ai moi-même saisi de nombreuses opportunités et celle que j’ai ici devant moi m’a tellement coûté que je ne veux pas la lâcher », a déclaré Sirey, plein d’émotion et de force. . « Je veux avoir l’opportunité de donner cette couronne aux Honduriens … quand un Hondurien triomphe, le pays triomphe, et je crois que Sirey Morán après Nuestra Belleza Latina est une femme qui … maintenant il n’y a aucun obstacle pour l’arrêter . »

Dites-nous ce qui ne va pas avec Sirey, avant le gala final.