Pourquoi Siri d’Apple est mon assistant vocal préféré pour la maison intelligente

J’utilise une métrique assez simple pour déterminer quel assistant vocal artificiellement intelligent est le meilleur pour contrôler ma maison intelligente : Lequel je jure au moins ? Siri d’Apple, qui fête ses 10 ans aujourd’hui, l’emporte haut la main. C’est un peu dû au fait qu’il me crache rarement des informations inutiles quand il ne comprend pas ce que je demande (*tous* Google) et certainement parce qu’il ne me demande jamais si je veux acheter quelque chose (vous savez qui vous êtes) . Mais principalement, c’est parce qu’en tant que contrôleur de maison intelligente, Siri est très rapide.

Siri, dites-vous? Ce même Siri dont la lenteur est légendaire dans son iPhone d’origine ? Oui, c’est celui-là. Apportez Siri dans votre maison, mettez la puissance d’un Apple TV 4K ou d’un HomePod (maxi ou mini) derrière lui en tant que hub HomeKit, et la rapidité avec laquelle l’IA fait ce que vous commandez vous surprendra.

Un simple “Hey Siri, Good Night” éteint toutes les lumières intelligentes de ma maison, verrouille les portes avant et arrière, ferme la porte du garage, met la musique en pause, baisse les stores et règle le thermostat sur ma température de sommeil dans environ 6 secondes, à donner ou à prendre.

Un rapide “Hey Siri, lumières allumées” dirigé vers la cuisine HomePod Mini allume ces lumières en moins d’une seconde. En prime, il n’a jamais accidentellement illuminé toute la maison à 5 heures du matin, comme d’autres assistants vocaux l’ont fait sans aucune aide (j’ai déjà mentionné le juron, n’est-ce pas ?)

Un « bonjour » chuchoté dans mon Apple Watch tout en appuyant sur la couronne numérique, et ma maison reprend doucement vie ; allumer juste les lumières dont j’ai besoin pour me préparer sans réveiller mon partenaire et jouer à NPR tranquillement sur la cuisine Mini, tout cela avant de sortir de la chambre.

Salut, Alexa. Salut Siri. Salut Google. Hé, est-ce que quelqu’un peut m’entendre ??

Siri peut manquer de certaines des excellentes qualités trouvées sur les haut-parleurs intelligents concurrents. Ce n’est pas l’IA la plus intelligente – cela va à Google Assistant avec son backend puissant. Ce n’est pas le plus utile – cela va à Alexa avec ses offres d’assistance fréquentes (et souvent non sollicitées). Mais quand tout ce que vous voulez faire est d’allumer les lumières et qu’au lieu de cela votre IA se lance dans un monologue sur l’inventeur de l’interrupteur, c’est à ce moment-là que vous vous dites : « J’aimerais que mon contrôleur de maison intelligente soit un peu plus stupide ».

Alors que le rêve de la maison intelligente est alimenté par l’intelligence artificielle qui utilise le contexte pour anticiper tous vos besoins, nous sommes loin de cette réalité. Aujourd’hui, tout ce dont vous avez vraiment besoin de la commande vocale de votre maison intelligente, ce sont des compétences d’écoute et de compréhension – nous parlons ici de première année, pas d’une maîtrise.

Pour être utile, la commande vocale dans la maison intelligente doit simplement être plus facile et moins gênante que de sortir un téléphone et d’ouvrir une application, et plus pratique que de marcher pour actionner un interrupteur. C’est un défi et un défi qu’Apple est le plus proche de conquérir, du moins chez moi.

Je souhaite que Siri soit plus promiscuité

Oui, les blagues sur les pets sont amusantes, et c’est génial d’avoir les connaissances du monde à quelques mots de distance – Siri n’est bon dans aucun de ces domaines. Mais Siri m’entend 100 pour cent du temps, même lorsque l’orateur le plus proche est de l’autre côté de la pièce, comprend ma maison intelligente demande 95 pour cent du temps et limite ses plaisanteries bavardes au minimum absolu – “Sur ça” ou « À venir tout de suite ». Ce sont des qualités que j’admire dans un contrôleur de maison intelligente.

Cependant, je souhaite que Siri soit plus promiscuité. Il y a un bon nombre de gadgets et de gadgets dans ma maison intelligente, certes hors norme, qui ne peuvent pas parler à Siri. Cela signifie que je trouve parfois un membre de ma famille debout au milieu de la pièce en disant : « Hé, Alexa. Salut Siri. Salut Google. Hé, est-ce que quelqu’un peut m’entendre ??

Ce n’était pas non plus un processus simple ni peu coûteux pour installer ma maison intelligente partiellement alimentée par Siri. (La nature de mon travail signifie que je suis contractuellement obligé d’exécuter les quatre assistants vocaux intelligents à la fois – oui, j’ai aussi Bixby ici). Rechercher des appareils compatibles Siri signifie généralement choisir le filtre «le plus cher» dans les résultats de la recherche et fermer les yeux lorsque vous appuyez sur ce bouton d’achat. Quelques offres plus économiques lancées au cours de la dernière année par Aqara et Meross ont rendu la tâche un peu plus facile pour le portefeuille, mais il existe encore un certain nombre de catégories entièrement manquantes ou peu peuplées – telles que les aspirateurs robots, les détecteurs de fumée intelligents, et les systèmes de sécurité à domicile.

Rechercher des appareils compatibles Siri signifie généralement choisir le filtre « le plus cher » dans les résultats de recherche

La promesse à venir de Matter pourrait résoudre cette énigme d’interopérabilité, qui, pour être juste, n’est pas seulement le problème d’Apple. Mais en attendant, j’ai découvert que les raccourcis Siri offrent un moyen utile de contourner certaines de ces limitations. Tailwind, mon contrôleur de porte de garage préféré, n’a pas pris en charge HomeKit depuis longtemps. C’est le cas maintenant, mais dans l’intervalle, il offrait un raccourci pour programmer dans ma propre commande pour que Siri ouvre et ferme la porte. Même problème avec mes ventilateurs de plafond. Le Bond Bridge (un appareil RF qui peut communiquer avec une télécommande de ventilateur de plafond, pas une scène de No Time to Die) peut utiliser Siri sur votre iPhone ou Apple Watch pour déclencher des raccourcis pour contrôler mes ventilateurs non intelligents, certainement pas compatibles HomeKit .

L’inconvénient des raccourcis, cependant, est qu’ils ne fonctionnent que sur un iPhone ou une Apple Watch, et le contrôle de la maison intelligente doit être facilement accessible à tous dans la maison, qu’ils aient ou non acheté l’écosystème Apple. Jusqu’à l’avènement du HomePod Mini, le prix pour équiper une maison de taille modeste avec un accès Siri à la demande était prohibitif, et même les 99 $ par pièce du HomePod Mini sont encore élevés.

En l’honneur du dixième anniversaire de Siri, il semble que l’IA invite des amis à la fête. Un nouveau programme d’accessoires compatibles Siri permet aux gadgets non Apple dotés de haut-parleurs et de microphones de relayer les demandes vers un HomePod. À ce jour, le SmartThermostat Ecobee est le seul fabricant à s’y être engagé. (Considérant qu’Amazon vient de les Sherlocker avec son nouveau thermostat intelligent, je ne blâmerais pas Ecobee s’il expulsait complètement Alexa.) Avec plus de façons de parler à Siri à la maison et plus de produits qui peuvent être contrôlés par l’assistant intelligent, j’espère mon pot de jurons rassemblera des toiles d’araignée d’ici Noël.