Pourquoi Skyrim est le jeu de Noël ultime

Il ne s’agit pas seulement de la neige ou de l’indulgence nordique animée d’aliments copieux et de boissons plus copieuses. Alors que les vents glacials de Skyrim soufflent sur toutes sortes de merveilles hivernales, ce qui en fait le jeu par excellence pour les vacances est simple : Noël, pour beaucoup de gens, est une période de confort, de célébration et de joie. De l’agitation de Whiterun au silence solitaire de Winterhold, il est clair que la province la plus septentrionale de Tamriel possède ces trois qualités à la pelle.

D’une certaine manière, il est étrange d’écrire cet article en 2021, une décennie et deux générations entières de consoles après le lancement initial de Skyrim. C’est vrai, Skyrim est sorti pour la PS3 – excusez-moi pendant que je me transforme en draugr. Pourtant, tout cela ne fait que témoigner de sa résistance. Bien que des jeux plus grands, plus brillants et plus courageux soient sortis au cours des dix dernières années, au moins une partie de l’impact durable de Skyrim est attribuable à d’autres jeux ostensiblement mais ne le surpassant pas réellement.

C’est un point important. Les jeux ont énormément progressé au cours des années depuis nos premières aventures à travers Markarth et Mzinchaleft. Mass Effect 2 et The Witcher 3 ont tous deux devancé Skyrim sur notre liste des meilleurs RPG occidentaux, tandis que les titans de l’autre côté de l’étang comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild se sont imposés comme les jeux de facto en monde ouvert de notre temps. Skyrim est profondément ancré dans notre mémoire culturelle collective en tant qu’effort phénoménal, mais son temps au soleil est révolu. Il semblerait donc.

En réalité, c’est la plus grande force de Skyrim, peut-être la plus involontaire. La raison pour laquelle ce jeu est si confortable, festif et joyeux est à cause de sa familiarité profonde et fiable. Si vous avez consacré un nombre respectable d’heures à Skyrim – « respectable » étant un terme très subjectif ici – il est probable que vous ne suiviez pas Ralof à Riverwood après avoir échappé à Helgen.

Au lieu de cela, vous allez à l’est jusqu’à Riften ou à l’ouest jusqu’à Falkreath, ou au nord jusqu’à et à travers Riverwood sans vous arrêter pour saluer qui que ce soit. Vous pouvez choisir le champ du fermier où les compagnons sont tombés pour la première fois sur un géant à un kilomètre et demi et avoir probablement une chance décente de déduire si ledit géant venait de Guldun Rock ou de Secunda’s Kiss. Même après dix ans loin du pays des Nordiques, vous reconnaîtrez la route de Bleak Falls Barrow. Tout cela se résume au fait que Skyrim est l’un des jeux les plus faciles à apprendre de tous les temps, non pas parce qu’il est simpliste, mais parce qu’il vous fait croire que vous trouvez ses enseignements amusants.

Et quel est le but de ces enseignements ? Pour vous expliquer ce que vous êtes censé faire, bien sûr, mais aussi pour vous montrer à quel point ce monde est tentaculaire et rempli d’opportunités. Ceci, le véritable génie de Skyrim, est ce qui le rend si infiniment rejouable et agréable à revoir pendant Noël en particulier. Vous savez tout sur ce jeu et ne pouvez toujours pas tenir plus de dix minutes sans que cela vous surprenne. La seule chose dont Skyrim a besoin pour briller est le temps, que beaucoup d’entre nous ont en abondance pendant les vacances.

Il y a une blague courante parmi les fans de The Elder Scrolls selon laquelle des tas de gens réinstallent Skyrim une fois par an et font exactement les mêmes choses qu’ils ont fait 50 fois auparavant – les personnages communs incluent les battlemages, les seigneurs vampires appelés Alucard et les archers furtifs elfes des bois nommés Legolas . Bien qu’il y ait une part de vérité dans ce gag, la réalité ennuyeuse est qu’il est impossible de jouer deux fois à Skyrim de la même manière. Il peut marcher comme le même jeu et parler comme le même jeu, mais c’est un métamorphe sensationnel capable de prendre une quantité presque infinie de nouvelles formes. Imaginé comme un cadeau de Noël, c’est comme de nouvelles chaussures ou un bon après-rasage – quelque chose que vous pourriez être offert une fois par an, chaque année, avec lequel vous obtiendrez un kilométrage décent. Le truc avec Skyrim, c’est que c’est un cadeau que vous pouvez vous offrir gratuitement. Combiné avec une semaine ou deux de congé, le farniente autour d’une maison remplie de 50 sandwichs à la dinde de trop, c’est parfait pour les vacances, satisfaisant magistralement l’idée d’être maladroitement à moitié attention pendant deux heures avant de s’exclamer « Pas question ! » une fois que vous réalisez que vous pouvez voler des gens sans scotcher si vous leur mettez un seau sur la tête.

Il existe certainement d’autres jeux qui sont plus explicitement qualifiés de « jeux de Noël » – Marvel’s Spider-Man : Miles Morales et Batman : Arkham Origins en sont deux exemples évidents. Ce ne sont que des jeux qui se déroulent pendant Noël, par opposition à ceux qui sont particulièrement bien adaptés à la période de Noël elle-même. Lorsque vous l’abordez de ce point de vue, Skyrim est le seul gagnant clair. Sa juxtaposition de familiarité et de surprise lui permet d’être à la fois réconfortant et constamment captivant. La moitié du temps, vous êtes affalé avec un sourire paresseux, l’autre vous êtes assis à 45 degrés en avant, les yeux grands ouverts, regardant avec incrédulité le géant de tout à l’heure s’envoler dans le ciel à dos de dragon. Dans l’ensemble, c’est une distillation assez précise de ce qui rend la saison des vacances spéciale en premier lieu : quelques rares jours de contentement sans effort avec l’explosion occasionnelle de joie pure et presque stupide.

De plus, la neige est agréable. De toute évidence.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.