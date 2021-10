Pourquoi Skyrim est toujours un meilleur jeu que Witcher 3 – Fonctionnalité du lecteur

The Witcher 3: Wild Hunt – mieux ou pire que Skyrim ? (photo : CD Projekt)

Un lecteur explique pourquoi il n’a jamais aimé The Witcher 3 et pourquoi il pense que Skyrim est toujours le meilleur joueur de rôle d’action.

Avec la nouvelle que CD Projekt doit retarder les versions de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 à l’année prochaine, on a beaucoup parlé de la façon dont The Witcher 3 a vieilli au cours des six dernières années (oui, ça fait vraiment six années!). Cela a coïncidé avec un récent article du lecteur qui soutenait que Skyrim ne devrait pas être considéré comme un classique, avec lequel je ne suis pas du tout d’accord.

Pour des raisons évidentes, les deux jeux ont toujours été comparés car s’il existe des différences importantes, le plus évident Skyrim étant la première personne, ils ont beaucoup de similitudes et, à moins que vous ne soyez un grand fan de Dragon Age, sont les premiers évidents. pour le meilleur joueur de rôle d’action fantastique. Sauf que… je n’ai jamais vraiment aimé The Witcher 3.

Dans l’esprit de la fonctionnalité précédente, qui faisait des points parfaitement raisonnables sans se moquer de quoi que ce soit, je dirai que The Witcher 3 est un jeu décent. Les options de dialogue et le script sont certainement bien meilleurs que Skyrim, et en fait la plupart des jeux, mais pour moi, ce n’est pas suffisant pour compenser le reste du jeu.

En réfléchissant à la raison pour laquelle le jeu n’a jamais cliqué avec moi, l’un des problèmes centraux est Geralt. Je n’aime pas particulièrement lui ou sa voix off et je ne veux pas jouer comme lui pour un si long match. Je pense que c’est une erreur de jouer en tant que personnage nommé dans un jeu en monde ouvert, à moins que ce personnage ne dise peu ou rien lui-même – comme dans Zelda et Far Cry (sauf le nouveau, je pense ?).

Je ne veux pas jouer comme quelqu’un d’autre, surtout quelqu’un que je n’aime pas vraiment, pendant 60 heures dans un jeu qui autrement est censé être une question de liberté et de choix.

Le problème le plus évident avec The Witcher 3 est que le combat est vraiment mauvais. Cela peut sembler un peu hypocrite étant donné que ce n’est pas génial non plus dans Skyrim, mais non seulement le combat au corps à corps à la première personne est largement impossible à réussir, mais même s’il est un peu creux, le combat de Skyrim fonctionne comme prévu et ne devient jamais trop ennuyeux ou dans le sens de quoi vous faites, contrairement à The Witcher 3.

Il y a eu beaucoup de grands jeux avec des combats à l’épée à la troisième personne et de la magie, donc, contrairement à Skyrim, il ne fait aucun doute que cela peut être fait. Mais The Witcher 3 est maladroit et lent, avec une mauvaise rétroaction. Il y en a beaucoup trop et beaucoup trop de choses sont très similaires. D’autant plus que cela se combine avec les parties de suivi et de vision de détective, qui sont probablement le deuxième pire aspect du jeu.

L’équitation est également médiocre. Conduire ‘Roach’ fonctionne du point de vue du gameplay car ce n’est jamais amusant. Vous ne voulez pas vous promener parce que rouler est un divertissement en soi, vous voulez juste vous rendre d’un point A à un point B ou trouver une nouvelle zone. Je pense que cela vaut pour pratiquement toute l’action dans ce jeu de rôle d’action.

Je dirais que ce sont des points généraux avec lesquels beaucoup seraient d’accord, même ceux qui sont fans de The Witcher 3, mais comme mon dernier point, plus personnel, je dirais qu’il y a quelque chose qui cloche dans le ton du jeu que je n’ai tout simplement pas aimé . Ce n’est pas exactement sombre, mais c’est tellement cynique, et il y a si peu de gens vraiment bien, que j’ai trouvé le tout de plus en plus épuisant à jouer.

Je suis tout à fait pour les jeux ayant des caractères et une morale ambigus, mais pour moi, tout le jeu semblait trop désespéré pour montrer que tout le monde avait des défauts (et par association, CD Projekt était vraiment mature et adulte) et j’ai trouvé que cela m’a déprimé après un certain temps. Je pense que Geralt et son cercle d’amis étaient censés remonter le moral, mais comme cet aspect du jeu ne fonctionnait pas pour moi, il n’y a jamais eu de soulagement.

Donc pour moi Skyrim est toujours celui à battre. Cela pourrait facilement l’être, par le bon jeu, mais pour moi, c’est toujours le meilleur chien en termes de joueurs de rôle d’action avec un cadre fantastique et The Witcher ne s’en rapproche pas vraiment.

