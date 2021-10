Pourquoi Slipknot vient d’annuler l’un de ses prochains concerts

Les crues éclair en Alabama plus tôt ce mois-ci ont forcé Slipknot à annuler l’arrêt Knotfest Roadshow à Oak Mountain Amphitheatre à Pelham. Le groupe devait s’y produire le 24 octobre, mais la salle a été inondée. Les fans qui ont déjà acheté des billets verront leur achat remboursé immédiatement.

« En raison des inondations de la salle causées par les récentes tempêtes dans la région, nous ne pouvons malheureusement pas jouer notre spectacle du 24 octobre à l’amphithéâtre d’Oak Mountain », a partagé Slipknot dans un tweet le 14 octobre. « Tous nos fans et tout le monde à Birmingham est dans nos pensées et nous avons hâte de revenir et de jouer pour vous tous bientôt ! ​​Restez en sécurité. Les remboursements seront disponibles au point d’achat, les billets achetés en ligne seront remboursés automatiquement. «

Pelham a été l’une des régions les plus durement touchées lors des fortes pluies du 6 octobre, qui ont entraîné des crues soudaines dans la région de Birmingham. Selon le National Weather Service, 10,21 pouces ont été signalés dans la région de Pelham cette nuit-là. Deux personnes ont été tuées dans le nord de l’Alabama en raison des inondations, tandis que deux autres ont été portées disparues dans le centre de l’Alabama, rapporte AL.com.

Le Knotfest Roadshow de Slipknot est une tournée de 26 dates mettant en vedette le groupe et les groupes de soutien Killswitch Engage, Fever 333 et Code Orange, rapporte Blabbermouth. La tournée a commencé le 25 septembre à Des Moines, Iowa, la ville natale du groupe. La tournée se termine le 2 novembre avec un spectacle à Phoenix. Dans une récente interview avec le podcast Oral Sessions, le membre du groupe Corey Taylor a défendu leurs stricts protocoles de sécurité COVID-19 pendant la tournée.

« Tous les groupes sont super rad et tellement heureux d’être de retour sur la route », a déclaré Taylor, via Blabbermouth. « Et nous avons des restrictions si strictes que tout le monde en est vraiment très content. Nous faisons de notre mieux pour établir en quelque sorte la norme afin que d’autres groupes, d’autres tournées puissent en quelque sorte suivre l’exemple. En gros, [we’re playing] Les sites Live Nation uniquement, qui exigent que tout le personnel soit vacciné. Cela signifie également que lors des concerts, vous pouvez soit montrer une carte de vaccination, soit un test négatif pour entrer. Et cela signifie essentiellement que vous êtes toujours masqué dans les coulisses. Si quelqu’un est positif, il est mis en quarantaine et reste derrière. »

Slipknot a sorti son album le plus récent, We Are Not Your Kind, en août 2019. L’album a été un grand succès, en tête du palmarès Billboard 200 et des hits « Unsainted », « Solway Firth », « Birth of the Cruel », et « Nero Fate ». Ils travailleraient sur leur prochain album studio, qui sortira en 2022. Slipknot a un Grammy pour la meilleure performance métal pour leur single de 2006 « Before I Forget ».