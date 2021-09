Pourquoi SNDL Stock semble bien placé pour doubler

in

Fin 2020, Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) l’action se négociait à 47 cents. Au milieu d’un rallye des actions meme, l’action SNDL a grimpé en flèche à son plus haut niveau de 52 semaines à 3,96 $ en février 2021.

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Le stock a plongé par la suite, et la baisse peut être attribuée à deux facteurs. Tout d’abord, les investisseurs spéculatifs ont enregistré des bénéfices sur l’action qui avait généré des gains multiples au cours des mois précédents. De plus, la société a profité du rallye pour vendre une quantité importante de ses actions.

Le cadran solaire est un penny stock spéculatif. Cependant, les fondamentaux de la société se sont considérablement améliorés et à ses niveaux actuels, le titre semble bon marché. Par conséquent, je ne serais pas surpris si le stock de SNDL double au cours des prochains trimestres.

Voici les moteurs positifs potentiels de l’entreprise.

Les investissements de Sundial produiront de solides rendements

L’activité de Sundial peut être globalement divisée en deux segments. Premièrement, la société a sa propre marque de produits à base de cannabis. Deuxièmement, il investit dans la dette, les capitaux propres et les instruments hybrides d’autres sociétés de cannabis.

Sundial a déjà investi 350 millions de dollars dans d’autres entreprises. Pour le premier semestre 2021, la société a déclaré un revenu de 25,2 millions de dollars provenant de ces investissements.

Il convient de noter que l’industrie du cannabis a des catalyseurs positifs à long terme. Sundial s’attend à ce que l’industrie légale du cannabis représente 47 milliards de dollars d’ici 2025. À mesure que les entreprises du secteur se développent, les investissements de l’entreprise devraient générer de bons rendements.

Également important, Sundial a une joint-venture avec Groupe SAF. La JV a été créée pour investir dans l’industrie mondiale du cannabis. En juillet 2021, Sundial a annoncé avoir augmenté son engagement envers la JV à 538 millions de dollars.

En fournissant une source de flux de trésorerie stables, la JV pourrait changer la donne pour Sundial

Pendant ce temps, Sundial a déclaré des liquidités et équivalents de 885 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre, ce qui lui donne la capacité de croître de manière organique et par de nouvelles acquisitions.

Les marques de Sundial vont croître

Sundial possède son propre portefeuille de marques. La société se concentre sur les produits inhalables, y compris les fleurs séchées, les vapes et les offres pré-roulées.

Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré des revenus nets liés au cannabis de 9,2 millions de dollars et une perte d’EBITDA, à l’exclusion de certains éléments, de 200 000 dollars. Je pense que la croissance des revenus de l’entreprise devrait s’accélérer au cours des prochains trimestres.

L’acquisition de Spiritleaf Retail par Sundial est l’une des principales raisons de mon opinion. Spiritleaf possède le plus grand réseau de vente au détail de franchises de cannabis au Canada. Pour le premier trimestre, Spiritleaf a déclaré des ventes de 8,8 millions de dollars et une marge d’EBITDA, excluant certains éléments, de 6 %.

À la suite de l’acquisition, Sundial aura accès à plus de 100 magasins dans six provinces. L’accord aidera l’entreprise à étendre considérablement la visibilité de sa marque. L’acquisition ayant été finalisée en juillet, l’impact positif sur le stock de SNDL devrait être visible en 2022.

L’essentiel sur les actions SNDL

L’action SNDL est restée déprimée malgré ses nouvelles positives. Je pense que Sundial peut augmenter considérablement les actions en réalisant quelques acquisitions de qualité ou en achetant des participations dans un certain nombre de sociétés de premier plan.

De plus, Sundial a bâti une forte présence au Canada. Il semble tout à fait probable que l’entreprise s’étende à d’autres pays. En particulier, si le cannabis est légalisé au niveau fédéral aux États-Unis, Sundial est susceptible d’entrer dans ce pays.

Sundial a déclaré qu’il disposait de suffisamment de liquidités pour “maintenir sa capacité et financer ses futures activités de développement pendant au moins les 12 prochains mois”. Par conséquent, il peut vendre plus d’actions pour prolonger cette période.

Mais les actions sont déprimées depuis un certain temps et un net retournement semble être à l’ordre du jour.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.