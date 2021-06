Pourquoi Solana et Polkadot ont été les moins touchés par le crash de la crypto-monnaie

Comparer

Le cabinet d’études Messari a publié un rapport sur les performances de 5 secteurs de l’industrie de la cryptographie après le récent effondrement. Rédigé par Roberto Talamas, le rapport a déterminé que les contrats intelligents (Solana, Cosmos, Polkadot, Kusama et autres) ont été parmi les moins touchés par cet événement.

La pression de vente incessante a provoqué une correction de plus de 50% des principales crypto-monnaies à la mi-mai. Le 3 juin, le marché de la cryptographie a clôturé sur un positif pour la première fois depuis lors. Comme l’a souligné Talamas, le secteur des contrats intelligents a enregistré un rendement global de 3,11% sur des actifs tels que Solana, DOT, ATOM, KSM, CKB.

Source : Messari

Comme on le voit dans le char, les projets DeFi et les échanges décentralisés ont des rendements égaux avec 2,70% suivis des crypto-monnaies avec les rendements les plus bas après les applications web3. Dans l’ensemble, les performances du marché de la cryptographie pour la semaine du 3 juin ont été “un peu cahoteuses”, a déclaré le chercheur. Il ajouta:

Dans l’ensemble, les prix des actifs ont chuté en milieu de semaine, provoquant des pertes de 10 à 25 %. Au 30 mai, les rendements des portefeuilles ont trouvé un certain équilibre alors que les prix se sont redressés, récupérant une partie de la performance du début de la semaine.

Solana et le marché des crypto-monnaies touchés par une forte volatilité

Au cours de la semaine, Talamas a vu une configuration en forme de V des secteurs étudiés qui laisse présager une reprise potentielle. Cependant, DeFi et Web3 ont commencé à sous-performer en fin de semaine et ont enregistré des pertes modérées.

Chainlink (LINK), Uniswap (UNI) et Aave (AAVE) étaient les actifs les moins performants dans les secteurs Web3 et DeFi, respectivement. UNI et AAVE ont enregistré des pertes d’environ 3,5 et 4,7%, tandis que LINK a enregistré une perte de 6% au cours de la même période.

Source : Messari

Cela suggère une augmentation de la volatilité. À ce sujet, Talamas a déclaré :

(Volatilité) reste élevée dans tous les portefeuilles du secteur après le rebond provoqué par le krach boursier de la mi-mai. Avant le krach, la volatilité dans tous les secteurs était à peu près la même, allant de 3 % à 6 %. Après l’effondrement, la volatilité du secteur s’est largement dispersée.

Avec la volatilité, la corrélation entre Solana et tous les actifs a également augmenté. Cette métrique atteint 85 % et 95 % pour certaines paires.

Comme on le voit ci-dessous, la corrélation avec l’actif dominant du marché, Bitcoin, n’a cessé d’augmenter. Talamas a noté que cette tendance a commencé début mai. Au cours de cette période, certaines crypto-monnaies ont commencé à afficher des pertes.

Le secteur DeFi et DEX sont les plus corrélés avec Bitcoin avec Solana et la plateforme Smart Contract enregistrant la corrélation la plus faible avec une augmentation de 20% le mois dernier. Talamas a également noté ce qui suit :

La corrélation entre Ethereum et tous les portefeuilles du secteur est désormais égale ou supérieure à 90 %. Mis à part les portefeuilles qui ont une allocation considérable à Ethereum (Smart Contract Platforms et Top Assets), les portefeuilles DeFi et DEX ont les coefficients de corrélation les plus élevés à 94% et 93% respectivement.

Source : Messari

Au moment de la rédaction, Solana (SOL) se négocie à 38,83 $ avec de petites pertes sur le graphique journalier et un gain de 15,4% sur le graphique à 7 points. La reprise de SOL semble montrer la plus grande conviction et pourrait rapidement revenir aux sommets précédents si la tendance se poursuit.

SOL monte avec conviction sur le graphique journalier. Source : SOLUSDT Tradingview