Pourquoi sommes-nous si attirés par eux ?

Leçons de la panne de Facebook 1:12

(CNN espagnol) – Vous avez votre téléphone portable dans votre main tout le temps. Vous ouvrez vos réseaux sociaux, vous regardez longuement le téléphone, naviguant automatiquement. Vous rangez votre téléphone, mais quelques minutes plus tard, vous l’ouvrez à nouveau pour continuer à voir les mêmes réseaux sociaux que vous venez de voir. L’action est répétée plusieurs fois par jour.

Est-ce une scène familière ? Qu’est-ce qui rend les réseaux sociaux si attrayants… ou addictifs ?

Le « charme » des réseaux sociaux

Les réseaux nous connectent avec les autres, ils sont visuellement attrayants, ils nous proposent du contenu sur des personnes, des activités, des lieux d’intérêt, mais « ils sont conçus de manière à favoriser la répétition de leur utilisation », Carolina Vidal, professeure adjointe de psychiatrie. , a déclaré à CNN et aux sciences du comportement, de la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins.

« La plupart des réseaux sociaux ont une caractéristique commune – le » like « – qui renforce le comportement de la personne qui partage le commentaire ou la photo, favorisant sa répétition. Les « j’aime » se sont avérés équivalents à renforcer l’argent ou les récompenses sociales, » dit Vidal.

L’explication pour laquelle nous ne pouvons pas arrêter de les utiliser est dans le cerveau.

De nombreuses personnes sont attirées par l’utilisation fréquente – presque addictive – des médias sociaux, car ils déclenchent des substances chimiques cérébrales et d’autres récompenses qui les incitent à en vouloir davantage, a déclaré le Dr Mitch Prinstein à CNN, directeur scientifique de l’American Psychological Association (APA).

« Nous sommes tous intéressés par les interactions sociales agréables, mais la recherche montre que les médias sociaux et leur concentration sur des likes quantifiés, ou des notifications fréquentes, semblent être associés à l’activation de zones dans le cerveau qui nous font non seulement profiter de ces interactions, mais aussi, biologiquement, aspirer à plus d’entre eux », a déclaré Prinstein par e-mail.

« Ce sont les mêmes régions du cerveau associées à la dépendance aux substances illégales », a ajouté le directeur scientifique de l’APA.

Tim Cook : J’ai peur que les gens pensent comme des machines 0:48

Selon Prinstein, entre 10 et 12 ans, le cerveau « augmente la capacité de recevoir des signaux de la dopamine et de l’ocytocine », ce qui incite les gens à avoir soif d’attention, de visibilité et de rechercher une place au sein de leur groupe social.

« Les médias sociaux capitalisent sur ce changement biologique en nous donnant une plate-forme pour rechercher cette réaction biochimique littéralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an », a déclaré Prinstein, notant que c’est quelque chose « dangereux parce que ce n’est pas la façon dont les humains sont habitués à interagir les uns avec les autres. » Et cela génère des vulnérabilités.

Mais il n’est pas toujours problématique d’utiliser les réseaux sociaux.

« La plupart des gens semblent utiliser les médias sociaux de manière saine », a déclaré à CNN Paul Croarkin, pédopsychiatre à la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota.

« Il est important de réaliser que tout ne va pas mal avec eux, et qu’ils peuvent offrir des opportunités uniques de nouer des relations sociales et de se soutenir lorsqu’ils sont utilisés de manière saine », a ajouté Croarkin.

Facebook préfère l’argent au bien public, lanceur d’alerte 3:04

Les réseaux cherchent à « satisfaire les besoins »

Les réseaux sociaux vous connaissent. Ils savent, grâce à un algorithme, ce que vous aimez, ce qui attire le plus votre attention et c’est pourquoi ils vous proposent du contenu qui vous fait passer plus de temps là-bas, mais il y a un besoin que vous devez satisfaire si vous avez un usage problématique de les réseaux, Enrique Pumar, sociologue à l’Université de Santa Clara en Californie, a déclaré à CNN.

« L’addiction aux réseaux sociaux est due à la satisfaction d’un besoin, une curiosité que les êtres humains ont toujours eu car nous sommes des êtres sociaux et nous sommes intrigués par le bien-être des autres », a déclaré Pumar.

Selon le sociologue, à travers l’interaction sociale, les êtres humains forment leur estime de soi et même leur identité, donc une interaction constante – ou utilisation – dans les réseaux sociaux, dans lesquels nous sommes attentifs à la vie des autres et à la façon dont ils pensent. nous pouvons être la clé « pour former une grande partie de nos valeurs, d’où la dépendance continue. »

« L’addiction aux réseaux n’est rien de plus qu’un besoin social qui se manifeste aujourd’hui à travers une plateforme et de manière plus large et plus démocratique car tout le monde qui a accès au réseau, et tout le monde ne l’a pas, bien sûr, peut y participer » ajoutée.

Prinstein, de l’APA, dit qu’un « goût » pour les médias sociaux peut être aussi problématique qu’une dépendance à la drogue, au jeu, aux jeux vidéo.

Pourquoi les dépendances ont-elles augmenté pendant la pandémie? 4:39

Tout n’est pas « addiction »… juste de l’attirance

Ne t’inquiète pas. Le simple fait d’avoir un goût… disons… « excessif » pour être sur les réseaux sociaux ne fait pas de vous un « addict », mais il faut en être conscient des signes.

La toxicomanie « est un trouble cérébral chronique lié à la récompense, à la motivation, aux circuits cérébraux, à la mémoire et lorsque vous utilisez une substance ou un comportement, vous en arrivez au point où cela a finalement des conséquences négatives sur votre vie », a déclaré le Dr Ashish A. Bhatt, directeur du contenu médical du Center on Addiction et spécialiste de la toxicomanie, dans un podcast. Le Centre de toxicomanie fait partie d’une entreprise qui exploite plusieurs installations aux États-Unis dédiées au rétablissement de la toxicomanie.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de diagnostic officiel et de drogue acceptée de « dépendance » aux téléphones ou aux réseaux sociaux, mais il existe des symptômes ou des critères qui peuvent activer des alertes en cas d’utilisation excessive de ces plateformes.

« Bien qu’il n’y ait pas de diagnostic formel d’addiction aux réseaux sociaux… il est évident que certaines personnes ont une utilisation problématique ou compulsive des réseaux sociaux. Certains experts estiment que jusqu’à 10% des personnes ont cette utilisation problématique ou excessive qui pourrait être conceptualisé comme une dépendance « , a déclaré le Dr Croarkin de la clinique Mayo à CNN en espagnol.

Différencier la surconsommation d’une dépendance peut être difficile, selon le Dr Vidal.

« Il est difficile de faire la différence entre normal et pathologique car, par exemple, les adolescents d’aujourd’hui sont saturés d’activités sur Internet, passant environ 6 à 9 heures par jour sur ces plateformes. Cela conduit inévitablement à moins d’activité dans d’autres domaines de la vie qu’eux. sont importants », a déclaré l’expert de l’université Johns Hopkins.

« Lorsque la personne n’est pas en mesure de contrôler l’utilisation, ou que l’utilisation occupe une grande partie de sa vie, provoque du stress et des problèmes au travail, à l’école ou de santé mentale, il est important d’être alerte », a-t-elle ajouté.

Des signes pour prendre conscience d’une éventuelle dépendance aux réseaux sociaux

Certains comportements à surveiller, selon Croarkin, incluent :

Passer trop de temps à utiliser ou à vérifier constamment les réseaux Se concentrer la plupart du temps sur eux d’une manière qui interfère avec la vie quotidienne Difficulté à ne pas utiliser les réseaux sociaux pendant de courtes périodes Envie compulsive de se connecter à un compte Irritabilité ou colère lorsqu’il n’est pas possible d’accéder aux réseaux sociaux Sentiments de solitude, faible estime de soi et colère de ne pas pouvoir utiliser les réseaux. Capacité limitée à réfléchir profondément ou de manière créative.

« Nous devrions nous demander si nous restons sur les sites de réseaux sociaux plus longtemps que prévu, si nous avons essayé de passer moins de temps à les utiliser mais avons eu du mal à nous arrêter, et si nous avons travaillé dur pour nous assurer d’avoir accès aux réseaux sociaux. Ce sont tous des signes de dépendance », a déclaré Prinstein de l’APA.

Mais Croarkin insiste sur le fait que le simple fait d’utiliser les médias sociaux ne nous rend pas dépendants ou que leur utilisation est nocive.

« Il est important de réaliser que toutes les utilisations des médias sociaux ne sont pas malsaines et que de nombreuses personnes les utilisent efficacement comme outil de soutien émotionnel et de communication », a-t-il déclaré à CNN.

Deux jeunes disent qu’Instagram a mis leur vie en danger 4:58

Autres dangers de l’utilisation addictive des réseaux sociaux

Les médias sociaux ont ouvert des fenêtres sur un monde de possibilités, « ils ont supprimé les barrières géographiques et nous ont donné des opportunités uniques de créer des connexions quasi instantanées avec les autres », a déclaré Croarkin.

Mais les interactions physiques ont également diminué.

« Paradoxalement, les médias sociaux peuvent également diminuer d’autres formes importantes de communication en face à face, réduisant les opportunités de liens étroits, augmentant le sentiment de solitude chez certaines personnes et contribuant potentiellement à des conditions telles que la dépression et d’autres problèmes émotionnels », a ajouté Croarkin. .

Ils peuvent aussi créer un univers parallèle à notre vie réelle.

« Nous avons tendance à croire que ce que nous voyons est réel, que tous les « j’aime » représentent ce que les gens ressentent vraiment et que les « actualités » reflètent ce que la plupart des gens croient », a déclaré Prinstein. « Tout cela est faux, mais beaucoup de gens, en particulier les enfants et les adolescents, changent leur façon de penser et d’agir en fonction de ce qu’ils voient en ligne. »

Les réseaux peuvent également « casser discrètement l’estime de soi » de certaines personnes, comme les adolescents, qui sont parmi les plus touchées par leur consommation excessive.

Selon une étude de la société mère Facebook, Instagram peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et l’image corporelle des adolescents, en particulier des filles.

Frances Haugen, ancienne chef de produit chez Facebook, a révélé des documents montrant que la plateforme sait qu’elle est utilisée pour répandre la haine, la violence et la désinformation, et qu’elle a tenté de cacher ces preuves. Selon Haugen, l’entreprise a privilégié le profit sur le bien public.

Facebook a agressivement rejeté les rapports, qualifiant de nombreuses affirmations de « trompeuses » et affirmant que ses applications font plus de bien que de mal.

Bien qu’il y ait des risques à utiliser les réseaux sociaux sans contrôle, il ne s’agit pas de les diaboliser juste pour leur existence, mais de savoir s’en servir.

« Il ne s’agit pas d’éliminer ou de retirer de votre vie un réseau social, une drogue, le sexe, mais d’en faire bon usage », a-t-il déclaré.

Conseils pour contrôler l’utilisation excessive du téléphone portable

1. Identifiez qu’il y a quelque chose que vous souhaitez améliorer concernant l’utilisation de votre téléphone ou des réseaux sociaux.

2. Enregistrez combien de temps vous utilisez votre téléphone

3. Fixez des limites de temps pour l’utilisation des réseaux

4. Connaître les facteurs qui déclenchent son utilisation

5. Éliminez les craintes de manquer quelque chose si vous ne vérifiez pas le téléphone

6. Choisissez des activités plus saines

7. Établir des zones où le téléphone est interdit

8. Pratiquez l’hygiène du sommeil

9. Désactiver les notifications

10. Supprimez les autorisations pour pouvoir utiliser des applications sur votre ordinateur portable

11. Lorsque vous êtes avec des amis, empilez tous les téléphones pour éviter de les utiliser lors de réunions sociales.

12. Augmenter les interactions sociales en personne

Où demander de l’aide si vous avez une dépendance?

L’Administration des services de toxicomanie et de santé mentale propose un site Web où vous pouvez entrer votre code postal et obtenir l’itinéraire vers les centres de traitement à proximité.

L’agence offre également une ligne d’assistance téléphonique gratuite 24 heures sur 24 pour les références de traitement et de soutien : 1-800-662-HELP (4357). Les appels sont confidentiels et offerts en anglais et en espagnol.

Selon l’Enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé, environ 10 millions d’Américains, âgés de 12 à 29 ans, ont besoin d’un traitement pour toxicomanie et toxicomanie. Partnership for Drug-Free Kids propose une ligne d’assistance sans frais : 1-855-DRUGFREE (378-4373) pour aider les parents qui cherchent de l’aide pour leurs enfants.