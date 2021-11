Pourquoi souffrons-nous d’une perte massive et très rapide de la fertilité de notre espèce ?

15/11/2021 à 19:46 CET

Depuis 1960, la Banque mondiale a collecté, dans tous les pays, des données très précises sur le nombre moyen d’enfants d’une femme. C’est ce qu’on appelle le taux de fécondité.

Ses résultats, adossés à ceux de nombreuses autres institutions, ont révélé un fait inquiétant : au cours des 40 dernières années, nous avons assisté à une baisse extrêmement rapide de la fécondité.

Comme la croissance rapide de la population humaine n’était pas durable pour les ressources de la planète, la baisse des taux de fécondité a d’abord été considérée comme une bonne nouvelle.

La faible natalité n’est plus si volontaire

Les jeunes couples ont volontairement réduit le nombre d’enfants qu’ils souhaitaient avoir, tout en retardant l’âge auquel ils ont mis au monde leurs premiers bébés.

Cela ne semblait pas gênant. Si la baisse de la fécondité n’était due qu’aux décisions volontaires des couples, la tendance pourrait s’inverser sans problème.

Mais peu à peu, il est devenu clair qu’il y a plus que des décisions volontaires dans le faible nombre d’enfants que les femmes ont.

En effet, il existe de plus en plus de preuves scientifiques montrant qu’une bonne partie des faibles taux de fécondité de notre espèce sont dus à une très grave détérioration de la santé reproductive qui affecte déjà une grande partie de l’humanité.

Les données dures

Les données ne pourraient pas être plus dévastatrices.

Une méta-analyse approfondie d’une multitude de résultats obtenus en laboratoire au cours des dernières décennies indique que dans les pays développés, presque toutes les femmes en bonne santé dans la vingtaine sont significativement moins fertiles que leurs grands-mères à 35 ans.

Et la situation est encore pire chez les hommes.

Les jeunes en pleine force produisent moins de la moitié du sperme de leurs grands-parents.

Un exemple : dans les années 70 du siècle dernier, les hommes produisaient environ 99 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme, alors qu’aujourd’hui ils atteignent à peine 47 millions. Moins de la moitié.

De plus, et pour aggraver les choses, beaucoup de ces spermatozoïdes présentent de graves défauts de morphologie et de motilité, et dans de nombreux cas, leur ADN est fragmenté.

La détérioration a une vitesse alarmante

Ce qui inquiète le plus les experts en médecine de la reproduction, c’est la vitesse extraordinaire à laquelle cette perte massive de fertilité se produit.

Certains épidémiologistes avertissent que nous sommes dans un compte à rebours dangereux que si nous ne parvenons pas à inverser cela pourrait conduire à l’extinction. Après tout, une espèce ne peut survivre à long terme que si elle laisse suffisamment de progéniture.

La science a abordé cette perte de fertilité en développant des techniques de procréation assistée extrêmement innovantes.

Aujourd’hui, jusqu’à 15 % des bébés nés dans certains des pays les plus développés du monde (et environ un bébé sur 10 né en Espagne) sont conçus à l’aide de techniques de procréation assistée.

Ce sont des techniques de plus en plus sophistiquées, avec des contrôles hormonaux et pharmacologiques complexes, des micro-injections de spermatozoïdes dans les ovocytes, une sélection d’embryons à implanter et des tests de diagnostic exhaustifs qui garantissent la viabilité des embryons transférés.

Malgré tout, les couples doivent de plus en plus recourir au don d’ovocytes, de sperme ou d’embryons provenant de banques de donneurs.

Et malgré le développement extraordinaire de ces techniques de reproduction assistée au cours des 40 dernières années, des progrès aussi énormes n’ont en aucun cas compensé la perte rapide de fertilité de notre espèce.

Un pourcentage élevé de couples n’arrivent même pas à avoir d’enfants avec une telle profusion de techniques

Les polluants sont-ils responsables de cette perte rapide de fertilité ?

Il ne fait aucun doute que l’augmentation considérable de l’âge auquel les couples décident d’avoir leurs enfants est un facteur à prendre en compte. Mais malheureusement ce n’est pas la cause principale.

Les graves problèmes de fertilité qui pourraient conduire à une véritable crise de survie en tant qu’espèce sont principalement dus à l’effet extrêmement dommageable qu’une longue série de polluants environnementaux diffus ont sur notre système reproducteur.

Et on entend par polluants diffus ceux dont la source n’est pas localisée en un point précis et impactent généralement principalement l’air et l’eau.

La liste de l’OMS

Eh bien, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dressé une liste d’environ 800 substances auxquelles nous sommes exposés en permanence dans nos maisons et nos lieux de travail.

C’est, par ce que les noms scientifiques ressemblent, les phtalates, les dioxines, les furanes, les PCB, les bisphénols, les alkylphénols, les benzophénones, les hormones synthétiques utilisées pour engraisser le bétail, les pesticides et les herbicides, les métaux lourds, les filtres UV utilisés dans les protections solaires, les conservateurs alimentaires et mldr ;

Tous sont des perturbateurs endocriniens capables d’altérer le système hormonal conduisant à différentes maladies liées à la santé reproductive.

L’effet de ces perturbateurs hormonaux est cumulatif et souvent irréversible.

Pourquoi des substances aussi dangereuses ont-elles proliféré de cette manière ?

Dans de nombreux pays du monde, les entreprises n’ont pas besoin de prouver que les produits chimiques sont sûrs avant de les mettre en vente.

Dès qu’une substance montre son utilité, elle est lancée sur le marché sans avoir effectué avec elle des contrôles de toxicité suffisants dans les expositions de longue durée.

Beaucoup de ces substances ont un grand succès commercial, elles deviennent habituelles dans nos vies et finissent par déplacer des sommes d’argent supérieures au PIB de la plupart des pays.

Ils sont souvent si présents dans la société de consommation qu’au moment où les preuves de leur toxicité commencent à s’accumuler, leur poids économique est si grand que leur interdiction conduirait à une crise sans précédent.

Les phtalates sont presque partout

Un exemple de ce type de contaminant sont les esters d’acide phtalique, connus sous le nom de phtalates.

Il s’agit d’un groupe de produits chimiques industriels largement utilisés comme substances ajoutées aux plastiques pour augmenter leur flexibilité (par exemple pour rendre le PVC plus flexible).

À partir des années 50 du siècle dernier, ils ont commencé à être produits en quantités énormes, supposant qu’ils étaient inoffensifs sans que les études scientifiques nécessaires aient été faites pour le prouver.

Au début de ce siècle, quelque 400 000 tonnes de phtalates étaient fabriquées chaque année.

Aujourd’hui, ils sont partout. Et ils sont une composante importante de nombreux objets du quotidien tels que les gels, les shampooings, les cosmétiques, les jouets, les conteneurs, les meubles, les matériaux de construction de nos maisons & mldr;

Mais la principale voie d’exposition aux phtalates est la nourriture – lorsque les aliments entrent en contact avec le plastique pendant le traitement, l’emballage et le stockage.

De plus, la contamination diffuse par les phtalates dans l’environnement est déjà si importante qu’ils nous parviennent même dans l’eau que nous buvons.

Des études récentes montrent que les personnes qui mangent dans les établissements de restauration rapide, les restaurants ou les cafétérias, ainsi que celles qui consomment des aliments préparés à la maison, ont les plus grandes quantités de phtalates.

Quel est le danger des phtalates ?

Lorsque les phtalates pénètrent dans notre corps, ils affectent nos hormones.

Les effets les plus importants se produisent pendant les premiers stades du développement fœtal, mais aussi pendant les premières années et l’adolescence. Au cours de ces phases de notre développement, les phtalates produisent des altérations de notre système endocrinien.

Le problème est que les humains sont extrêmement sensibles aux changements hormonaux minimes, car au cours de notre développement, les hormones sont utilisées comme régulateurs des processus qui suivront.

Ainsi, les phtalates altèrent notre différenciation sexuelle et affectent la qualité et la quantité de nos ovules et spermatozoïdes.

Le TBT, l’un des polluants les plus dangereux du milieu aquatique

Mais les phtalates ne sont ni la plus abondante ni la pire des substances qui altèrent notre santé reproductive. Un autre exemple est le tributylétain (TBT).

Les peintures antifouling à base de TBT ont été produites dans les années 1960. Dix ans plus tard, la grande majorité des bateaux (y compris les bateaux de sport) ont peint leur carène avec un antifouling à base de TBT.

Les dérivés du TBT ont ensuite été utilisés comme stabilisants pour les plastiques et dans les catalyseurs industriels.

Son effet en tant que perturbateur endocrinien est si important qu’il est considéré comme l’un des polluants les plus dangereux du milieu aquatique. On sait même qu’il a déjà conduit à l’extinction d’espèces d’escargots marins en mer du Nord.

Des concentrations d’un seul nanogramme (0.000 000 001) par litre sont mortelles pour les espèces d’algues, de zooplancton, de mollusques et de poissons, et ont même mis en danger les parcs à huîtres dans le bassin français d’Arcachon.

Bien sûr, le TBT est tout aussi toxique pour les humains. Et malgré tout, nous rejetons chaque année environ 40 000 tonnes de TBT dans l’environnement.

Les « produits chimiques éternels » sont encore pires

Malgré leur dangerosité, les perturbateurs hormonaux solubles (comme les phtalates ou le TBT) sont moins nocifs que les soi-disant « produits chimiques éternels & rdquor ; qui restera plusieurs décennies (probablement des siècles) dans l’environnement. Et lorsqu’ils pénètrent dans notre corps, il est impossible de les éliminer.

Beaucoup de ces produits chimiques éternels s’accumulent dans notre graisse. Ils peuvent être concentrés en graisse dans les aliments (souvent du poisson).

exemples de « produits chimiques éternels & rdquor ; qui ont des effets graves sur notre système endocrinien altérant la santé reproductive seraient :

Le DDT (dichloro diphényl trichloroéthane) qui est encore utilisé comme insecticide pour lutter contre le paludisme.

Les dioxines, présentes dans les produits laitiers, le poisson et les crustacés.

Certains biphényles polychlorés, qui sont utilisés dans les mastics, les encres, les additifs pour peinture, les réfrigérants et les lubrifiants dans les équipements électriques fermés tels que les transformateurs & mldr;

Leur persistance dans l’environnement, ainsi que leur accumulation dans la chaîne alimentaire, les rendent extrêmement dangereuses.

Et ces perturbateurs hormonaux représentent souvent un grave danger pour la santé reproductive à des doses aussi faibles qu’une seule goutte d’eau diluée dans une piscine.

Que diront-ils de nous à l’avenir lorsqu’ils apprendront que nous avons utilisé des phtalates dans les tétines et les biberons de nos enfants ?