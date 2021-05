Pourquoi Spotify ne fonctionne-t-il pas? – Ces correctifs rapides fonctionnent généralement

Vous vous demandez pourquoi Spotify ne fonctionne pas sur votre appareil? Voici un guide rapide pour le réparer.

Spotify est le plus grand service de streaming musical de la planète, avec plus de 350 millions d’utilisateurs. Avec autant d’audio téléchargé et traité via la plate-forme, vous pouvez inévitablement découvrir que Spotify ne fonctionne pas tôt ou tard.

Les pannes intermittentes de Spotify sont généralement signalées via le compte Twitter officiel de Spotify. Vous pouvez suivre le compte pour être instantanément alerté à chaque fois que Spotify rencontre des problèmes. Si vous ne voyez pas de panne sur le compte Twitter officiel et que vous vous demandez pourquoi Spotify ne fonctionne pas sur votre appareil, c’est probablement quelque chose que vous pouvez résoudre vous-même.

Pourquoi Spotify ne fonctionne-t-il pas? – Appareils Android et iOS

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez rencontrer une connexion irrégulière sur votre smartphone ou tablette Android ou iOS. Nous pouvons diagnostiquer quelques problèmes en effectuant des actions rapides comme le redémarrage de l’appareil et la vérification de votre connexion Internet. Parfois, tout ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes de diffusion de musique sur Spotify est un redémarrage de l’appareil.

Comment redémarrer la plupart des appareils Android et iOS

Maintenez le bouton d’alimentation de votre appareil enfoncé.Appuyez sur le bouton de redémarrage à l’écran.Confirmez le redémarrage, puis ouvrez Spotify.Lisez une chanson ou un podcast pour voir si Spotify fonctionne.

Mettre à jour l’application Spotify

Parfois, les gens passent de longues périodes sans mettre à jour les applications sur leurs smartphones. Spotify doit être sur la dernière version pour fonctionner correctement.

Vérifiez le Google Play Store ou l’App Store pour voir s’il existe une mise à jour pour Spotify. Si une mise à jour est disponible, installez-la et voyez si vous pouvez écouter de la musique. Vous seriez surpris de la fréquence à laquelle la mise à jour de l’application Spotify peut résoudre les problèmes de streaming.

Effacer le cache de l’application Spotify

Si vous avez mis à jour l’application Spotify et que Spotify ne fonctionne pas, la prochaine étape consiste à vider le cache. La suppression du cache d’une application supprime toutes les données de l’application, y compris les paramètres personnalisés.

Appuyez sur l’icône “ Paramètres ” sur votre appareil.Appuyez sur “ Applications ”, puis faites défiler pour trouver “ Spotify ”, choisissez l’option “ Stockage ”, puis “ Effacer le cache ”. Vérifiez les paramètres d’heure et de date.

Cela peut sembler étrange, mais vérifiez les paramètres d’heure et de date sur votre appareil. Les serveurs de Spotify peuvent avoir des problèmes de synchronisation avec votre appareil si l’heure et la date sont mal réglées.

Ce problème est plus courant sur les ordinateurs portables et les tablettes qui se déplacent entre les fuseaux horaires sans paramètres de fuseau horaire automatiques. Voici comment y remédier.

Appuyez sur l’icône “ Paramètres ” sur votre appareil.Appuyez sur “ Date et heure ”, recherchez “ Date et heure automatiques ” et activez-la.

Votre appareil doit maintenant être synchronisé pour récupérer les informations de date et d’heure des tours auxquelles il se connecte. Ce problème rare est l’une des raisons les plus étranges pour lesquelles Spotify ne fonctionne pas sur de nombreux appareils intelligents. Si le paramètre est activé, désactivez-le, puis réactivez-le, en particulier sur les appareils Windows 10.

Pourquoi Spotify ne fonctionne-t-il pas? – Problèmes Internet

Si vous rencontrez toujours des problèmes pour lire de la musique et des podcasts sur Spotify, cela peut être dû à votre connexion Internet. Vérifiez si votre appareil est connecté à Internet ou non en ouvrant le menu «Paramètres» et en affichant vos connexions réseau.

Si vous êtes connecté à un réseau WiFi, vous rencontrez peut-être un problème avec votre routeur. Si vous êtes connecté à un réseau cellulaire, le réseau peut être encombré. Se déplacer ailleurs peut aider à atténuer le problème dans ces deux cas.

Pourquoi Spotify ne fonctionne-t-il pas? – Problèmes de navigateur

Si vous essayez d’écouter de la musique et des podcasts sur Spotify à l’aide d’un navigateur comme Chrome, Firefox ou Safari, il existe quelques solutions que nous pouvons essayer pour résoudre les problèmes.

Mettez à jour votre navigateur

Quel que soit le navigateur ou le système d’exploitation que vous utilisez, vous devez utiliser la dernière version. Vérifiez s’il existe de nouvelles versions de Chrome, Firefox et Safari en cliquant sur “ À propos de ”, puis affichez les informations de compilation.

Vérifiez votre connection internet

Tout comme avec les appareils Android et iOS, vous devez vérifier la connexion Internet de votre ordinateur. Essayez d’aller sur un site aléatoire ou effectuez une recherche pour voir s’il se charge. Si d’autres sites rencontrent des problèmes, votre connexion est interrompue d’une manière ou d’une autre. Si seul Spotify.com est en panne, vous savez que le problème existe au lieu de vous.

Vérifier les extensions

Parfois, les bloqueurs de publicités et les extensions de confidentialité peuvent interrompre les services de streaming comme Spotify. Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner Spotify dans un navigateur, chargez l’onglet en mode navigation privée. Si Spotify fonctionne en mode navigation privée sans vos extensions activées, quelque chose que vous avez installé est à l’origine du problème.