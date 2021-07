Et comme le montre Behind the Attraction, le simulateur qui fait fonctionner Star Tours est une machine assez complexe et de haute technologie. C’est le genre d’attraction qui, parce qu’elle a beaucoup de pièces mobiles, a le potentiel d’avoir ses propres problèmes, et donc vous ne voulez pas ajouter une autre variable à tout cela en ajoutant de l’eau qui pourrait causer des dommages supplémentaires.