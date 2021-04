Pourquoi Star Trek: Melissa George de Discovery pourrait revenir dans la franchise après The Mosquito Coast d’AppleTV +

Malheureusement, il semble que la possibilité que Melissa George revienne dans la franchise Star Trek soit toujours très incertaine, bien que la raison pour laquelle les conversations initiales se soient dissoutes ne soit pas tout à fait claire. Un certain nombre de raisons pourraient être en jeu, des changements dans les décisions narratives de l’équipe créative aux conflits d’horaire, limitant la disponibilité de George à revenir dans son rôle de science-fiction. Comme mentionné, l’actrice faisait la promotion de son prochain projet Apple TV + The Mosquito Coast, qui co-stars Justin Theroux et devrait être présenté en première le vendredi 30 avril.