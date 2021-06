Pourquoi Star Wars de Disney + montre l’acolyte apporté par un écrivain qui n’a jamais regardé aucun des films

Ce que j’ai aussi appris à propos de la location de ma chambre, c’est que le fandom de chacun était très différent. Personne n’a eu la même expérience avec Star Wars. Il y avait des gens comme moi qui étaient comme plus tard dans la vie [Dave] acolytes de Filoni. J’ai littéralement eu un écrivain qui était comme, ‘Je n’en ai jamais vu aucun. Je n’ai jamais vu de média Star Wars.’ Et elle m’envoie un texto avant que nous ne commencions la pièce, elle me dit : ‘Luke et Leia sont frère et sœur, qu’est-ce que…?’ [Laughs.] Et c’était tellement génial, parce que j’aimerais vraiment savoir de quelqu’un qui n’est pas complètement immergé dans ce fandom, que penses-tu du pitch que nous venons de faire ? Ainsi, alors qu’elle faisait preuve de diligence raisonnable et faisait beaucoup de travail de fond et de recherche, en même temps, c’était quelqu’un à qui nous parlions en quelque sorte et disions : « D’accord, donc si nous enlevons tous les types de signifiants , et c’est la version Star Wars de X, qu’est-ce que cela signifie pour vous ?’ Elle serait en mesure de donner son avis : “Eh bien, je me demande en quelque sorte ce qui se passe avec ce personnage. Et dans cette scène, je me demande pourquoi un tel ne dit pas cela.