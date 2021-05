Pourquoi STEM Stock semble très attrayant après son retrait

Il n’est pas rare que Wall Street se concentre excessivement sur des détails relativement insignifiants et ignore la «vue d’ensemble». Lorsque cela se produit, de grandes opportunités d’achat à long terme sont fréquemment créées. Je pense que ce phénomène se joue maintenant avec les stocks d’énergie propre en général et Tige (NYSE:TIGE) stock en particulier.

Source: Lightboxx / ShutterStock.com

Stem a développé un logiciel, alimenté par l’intelligence artificielle, qui augmente l’efficacité des batteries lithium-ion et permet des connexions plus rentables et résilientes avec les réseaux électriques. Surtout, la technologie et les produits de l’entreprise ont été validés par la haute qualité de ses clients, investisseurs et équipe de direction, ainsi que par la croissance extrêmement rapide de ses revenus.

De plus, Stem est bien placé pour tirer un gros coup de pouce des fortes tendances macroéconomiques à l’avenir.

Manque la grande image macro

Comme je l’ai noté dans les colonnes précédentes, les États-Unis, la Chine, l’UE, le Japon et l’Inde, représentant cumulativement la part du lion de l’économie mondiale, consacrent désormais une quantité considérable de ressources à l’énergie propre. Et bon nombre des plus grandes entreprises du monde, comme Pomme (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), JP Morgan (NYSE:JPM), et Pierre noire (NYSE:BX) – font de même. Dans un tel environnement, les principales entreprises qui facilitent la révolution, y compris Stem, pourront facilement croître rapidement et générer d’énormes profits sur le long terme.

Pourtant, de nombreuses actions du secteur ont récemment chuté. Un exemple est l’action STEM, dont les actions ont chuté d’environ 50% depuis le sommet du 17 février (en fait, la majeure partie de cette baisse a été générée par Énergie Star Peak, le SPAC qui avait accepté de fusionner avec Stem en décembre dernier. La fusion est entrée en vigueur le 28 avril et Stem a commencé ses activités sous son propre nom le 29 avril).

Je pense que la raison du déclin des noms d’énergie propre est que de nombreux habitants de la rue se concentrent sur des questions périphériques telles que des taux d’intérêt plus élevés et si le plan de relance de l’administration Biden passera au Congrès. (Je pense que l’initiative passera sous une forme ou une autre. Et même si ce n’est pas le cas, je suis convaincu que l’administration trouvera de nombreux autres moyens de soutenir le secteur des énergies propres, y compris des initiatives de stockage d’électricité qui amélioreront les résultats de Stem. .)

La validation de la tige et de ses produits

Comme je l’ai noté dans une colonne précédente, Stem a de nombreux clients énormes, y compris Amazon (NASDAQ:AMZN), Walmarché (NYSE:WMT), UPS (NYSE:UPS), Simon Property Group (NYSE:SPG) et Raytheon (NYSE:RTX). Il compte également plus de 40 services publics et cinq opérateurs de réseau parmi ses clients, a déclaré le PDG John Carrington lors d’une récente conférence téléphonique.

De plus, Stem compte quelques investisseurs très importants, notamment General Electric (NYSE:GE), Le fonds souverain de Singapour, et Blackstone, comme l’a souligné Mike Morgan, président de Star Peak, lors de la récente conférence téléphonique.

Pendant ce temps, Stem a enregistré des chiffres de croissance extraordinairement impressionnants. Par exemple, son pipeline de 12 mois est de 1,6 milliard de dollars et il a signé des contrats pour 200 millions de dollars de ses contrats en retard. De plus, la société s’attend à ce que ses revenus augmentent de 450% en 2021, et près de 90% de cette croissance avait été souscrite à la fin de l’année dernière, a déclaré Carrington.

En parlant de Carrington, il a un parcours très impressionnant, comme il l’était Premier solaire (NASDAQ:FSLR) vice-président exécutif du marketing et du développement commercial et responsable des opérations commerciales de GE en Asie.

Pilotes de macros plus spécifiques

À mesure que les énergies renouvelables prolifèrent, la demande de batteries augmentera. En effet, en raison de la nature intermittente des énergies renouvelables, l’énergie doit être stockée pour les moments où le soleil et / ou le vent ne produisent pas d’électricité.

La baisse rapide du prix des batteries entraînera également une hausse de la demande; selon Carrington, les coûts du matériel de batterie ont chuté 25 fois au cours des 10 dernières années. Et les experts s’attendent à ce qu’ils continuent de devenir moins chers.

Enfin, l’utilisation accrue des énergies renouvelables augmentera la demande pour le système Athena de Stem, ce qui réduit le coût d’utilisation de l’énergie propre.

The Bottom Line sur STEM Stock

STEM stock a une énorme opportunité et des moteurs de marché gigantesques. Pendant ce temps, la société et ses produits ont fait l’objet de nombreuses validations, et le ratio risque / récompense de la société s’est considérablement amélioré ces dernières semaines en raison du recul important de ses actions.

Compte tenu de ces points, je recommande aux investisseurs à long terme d’acheter des actions STEM.

À la date de publication, Larry Ramer était un stock de GE depuis longtemps. Il n’avait pas (directement ou indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry Ramer mène des recherches et écrit des articles sur les actions américaines depuis 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.