Pourquoi Stephen King estime que ce fut une année “ très difficile ” pour voter pour les Oscars

En ce qui concerne ses relations avec le monde du cinéma, Stephen King ne regarde pas seulement fréquemment des films, écrit des scénarios et des cahiers qui sont fréquemment adaptés; il a également voix au chapitre dans le choix des récipiendaires des plus hautes distinctions de l’industrie. Il est membre de la branche écriture de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, ce qui signifie que chaque année, il a la possibilité de voter pour le meilleur film, le meilleur scénario adapté et le meilleur scénario original. À cet égard, King a rempli ses fonctions cette année, après avoir fait ses choix pour 2021 – mais selon l’auteur, ce fut un processus “très difficile” en raison de ce qui est arrivé à l’expérience théâtrale de l’année dernière.