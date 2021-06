Pourquoi Steven Spielberg s’associe à Netflix est une surprise

Dans son article sur le partenariat Netflix/Amblin, Deadline a révélé que cet accord ne signifie pas que Netflix obtient automatiquement les premiers dibs sur les films produits par Amblin. Au lieu de cela, certains des films de Steven Spielberg continueront d’aller à Universal Pictures, et d’autres seront mis sur Netflix. Amblin avait déjà établi des liens avec Netflix, car il a coproduit The Trial of the Chicago 7, qui devait initialement sortir en salles par Paramount Pictures, mais a ensuite été acquis par le service de streaming. Les deux sociétés collaborent également sur Maestro, le film de Bradley Cooper avec Leonard Bernstein qui est en préproduction.