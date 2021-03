Pourquoi suis-je venu ici? Une nouvelle étude explique l’étrange «  effet de porte  »

Cela est arrivé à tout le monde à plus d’une occasion: entrer dans une pièce et oublier ensuite pourquoi vous y êtes allé. C’est ce qu’on appelle ‘effet de porte’ ou entrée, lorsque l’esprit devient vide lors du changement d’emplacement. Une équipe de chercheurs soutient maintenant dans une nouvelle étude que «l’effet de porte» est une chose réelle qui se produit lorsque le cerveau est occupé, et peut ne pas toujours se produire aussi facilement que les études précédentes le suggéraient.

Des scientifiques de l’Université Bond en Australie ont mené une série de expériences 74 bénévoles en réalité virtuelle pour mieux comprendre cet étrange événement. Les résultats ont été publiés dans les médias spécialisés Psychologie BMC.

Les chercheurs ont découvert que lorsque les volontaires ils ont surchargé la mémoire avec une tâche ils étaient plus sensibles à cet effet de porte lors du changement de pièce virtuelle. «En d’autres termes,« l’effet de porte »ne se produit que si nous sommes cognitivement dans un état vulnérable», déclare le psychologue Oliver Baumann de l’Université Bond dans un communiqué.

De plus, les scientifiques suggèrent dans cette étude que ce ne sont pas tant les portes qui provoquent l’effacement de la mémoire, mais se déplacer d’un endroit à un autre considérablement différent, c’est-à-dire un brusque changement de décor.

Baumann donne à titre d’exemple se déplacer dans un grand magasin. «Il se peut que prendre l’ascenseur pour se rendre à l’un de ses étages n’ait aucun effet sur notre mémoire, mais passer du magasin au parking peut nous faire oublier quelque chose que nous devons acheter», explique-t-il.

En ce sens, Baumann met l’accent sur la capacité du cerveau à compartimenter les souvenirs de différents paramètres et contextes. «Si le cerveau pense que c’est dans un contexte différent, alors ces souvenirs appartiennent à un réseau d’information différent», dit-il.

« En général, cela nous donne un une plus grande capacité que si vous aviez juste un espace de travail gigantesque où tout est connecté « , ajoute Baumann. Cependant, il met en garde, » cela a un coût. En faisant la transition entre les compartiments, nous pouvons perdre des choses. «

Aussi, ce psychologue a donné la clé pour éviter l’effet de porte et «immuniser» ainsi contre l’oubli: «Si nous sommes déterminés à faire ce que nous voulons, rien ne nous empêchera de nous souvenir. Mais si nous avons plusieurs choses dans la tête, l’oubli devient évident. »