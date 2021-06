Pourquoi suivre les Kardashian n’a apparemment pas montré plus de la vie amoureuse de Kendall Jenner

L’avantage pour Kendall Jenner est un inconvénient potentiel pour les fans de L’Incroyable Famille Kardashian, surtout s’ils sont également intéressés par la NBA. Au fil des ans, Jenner aurait fréquenté des stars du basket-ball comme Blake Griffin, Ben Simmons, Kyle Kuzma, Jordan Clarkson et Devin Booker. Bien sûr, les fans ont obtenu leur dose de star de la NBA avec Tristan Thompson à la maison plus au cours de la dernière saison, mais il est possible qu’il y ait eu un moment dans la série où L’incroyable famille Kardashian avait plus de pouvoir de star que l’équipe moyenne et moyenne de la NBA.