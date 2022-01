Pourquoi Sunderland doit garder le milieu de terrain Dan Neil

Avec la fenêtre de transfert de janvier qui se profile, il est naturel que le moulin à rumeurs s’emballe. Une rumeur selon laquelle les supporters de Sunderland ne partiront pas entoure le milieu de terrain Dan Neil.

Le milieu de terrain central a excellé lors de sa première saison en tant que joueur de l’équipe première avec une succession d’excellentes performances, ce qui lui a valu de nombreux éloges et une reconnaissance internationale avec l’Angleterre. Les clubs de Premier League ont pris note de sa forme, de son jeune âge et de son potentiel incontestable. Les Black Cats se battant pour la promotion, ils ne devraient en aucun cas laisser leur meilleur produit de l’académie depuis que Jordan Pickford et « l’un des leurs » quitteront le club.

Sunderland devrait résister à toute offre faite à Dan Neil

Club de Premier League montrant un intérêt

Comme indiqué récemment dans le Chronicle, l’équipe de Premier League Burnley montre un intérêt pour le joueur de 20 ans. Le rapport suggère que Sean Dyche pourrait être prêt à tester Sunderland avec une offre de 3 millions de livres sterling.

Les Clarets sont prêts à dépenser en janvier pour tenter de renforcer leur équipe, en particulier avec les étoiles montantes et Dan Neil fait l’affaire. Le recruteur en chef de Burnley, Martin Hodge, a regardé l’impressionnant Neil à Arsenal, et malgré la défaite de Sunderland, Neil et ses coéquipiers n’ont laissé tomber personne et ont réalisé une performance impressionnante.

Reste à savoir si une offre officielle sera reçue ; Cependant, Sunderland, s’il souhaite sérieusement revenir parmi l’élite du football anglais, ne devrait en aucun cas autoriser le milieu de terrain à quitter Wearside en janvier et au-delà.

Nouveau contact signé

Le gars du coin, Dan Neil, a connu une saison incroyablement réussie jusqu’à présent. Il s’agit de sa première saison en tant que joueur régulier de l’équipe première et a impressionné tous ceux qui sont concernés par son jeu complet, ses passes décisives et ses buts. En octobre, un nouvel accord a été signé pour le garder, espérons-le, sur Wearside au moins jusqu’à l’été 2025.

Lors de la signature de son nouveau contrat, Neil a déclaré à quel point il était ravi de rester dans le club qu’il soutient et souhaite les aider à revenir à leur place. Il a déclaré à safc.com : « Tout le monde sait que j’aime ce club de football et j’aime jouer pour lui. C’est un rêve devenu réalité de jouer dans l’équipe première et j’aime chaque minute, mais je veux plus et je veux jouer dans les divisions supérieures pour Sunderland. Je veux faire partie du retour de ce club à sa place et il n’y a nulle part où je préférerais être, donc je suis ravi d’avoir prolongé mon contrat.

Message de Lee Johnson au très apprécié Dan Neil

En apprenant que l’un de ses joueurs clés attirait l’intérêt de la Premier League, l’entraîneur-chef de Sunderland Lee Johnson avait un message pour sa jeune star et espérait qu’il atteindrait son objectif de jouer au plus haut niveau du football tout en jouant dans le rouge et blanc de Sunderland. Il a déclaré: « Je pense que la chose importante pour Dan est qu’il continue de s’améliorer.

«Je suis sur lui tout le temps. Même aujourd’hui, il y aura deux ou trois choses que je sélectionnerai sur la vidéo que je veux juste qu’il continue à être implacable et à faire les choses qu’il fait bien plus souvent.

Le football peut vous mordre dans le dos. À la minute où vous pensez avoir craqué, tout d’un coup, vous allez avoir une mauvaise forme, vous retrouver hors de l’équipe ou recevoir un petit coup ou un petit problème. Il doit juste rester dans cet état d’esprit de croissance et continuer à améliorer son jeu.

« Forcément, vous trouvez votre niveau. Si le niveau de Dan Neil est le plus haut niveau, ce que nous espérons, nous espérons vraiment que ce sera avec Sunderland et personne d’autre.

« L’un des leurs » en lice pour être le joueur de la saison

« One of our own » est maintenant une chanson familière au Stadium of Light et elle est chantée pour Dan Neil. Né à South Shields, le joueur de 20 ans a grandi en tant que supporter de Sunderland et a gravi les échelons à l’académie du club. Pour beaucoup de ceux qui l’ont regardé, cela pourrait être surprenant qu’il s’agisse de la première saison où il est un habitué de l’équipe première. Pour ceux qui le voient jouer régulièrement, beaucoup le choisiraient comme leur joueur de la saison jusqu’à présent et l’un des principaux prétendants au prix à la fin de la saison.

Jusqu’à présent, le jeune milieu de terrain, qui peut également opérer à l’arrière, a inscrit trois buts et huit passes décisives dans toutes les compétitions. Le jeune meneur de jeu a également l’un des meilleurs taux de réussite de passes de la division avec 82,5%. Des statistiques telles que celles-ci font de Dan Neil un joueur clé pour Sunderland et si le club est sérieux au sujet de la promotion au championnat et éventuellement à la Premier League, des joueurs comme Dan Neil doivent être conservés.

Photo principale

Intégrer à partir de .