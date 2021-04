Pourquoi Supergirl a laissé de côté cette grande scène d’Alex et Kelly malgré la configuration de la première

L’identité d’un super-héros, et de ceux qui la connaissent, fait partie intégrante de toute série de super-héros. Dans Supergirl, il a toujours été crucial chaque fois que Kara Danvers dit à ses proches qui elle est vraiment et pourquoi il est important qu’ils le sachent. Avec la soeur Alex se rapprochant de Kelly Olsen, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne découvre la vérité sur Kara, d’autant plus que la série se termine, mais elle n’a même pas été vue. Avec cela, les showrunners Robert Rovner et Jessica Queller expliquent pourquoi cela s’est passé hors écran.