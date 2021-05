‘pourquoi supposez-vous ce que je pense!?’ Un appelant de LBC éclate dans un affrontement à l’antenne sur la «réveil» | Politique | Nouvelles

L’animatrice de LBC, Natasha Devon, a invité les appelants à discuter des raisons pour lesquelles Sir Keir Starmer n’a pas réussi à avoir un impact lors des récentes élections locales qui ont vu les travaillistes perdre l’élection partielle de Hartlepool et de nombreux sièges au conseil local. Mais un interlocuteur a cru connaître la raison de la perte de Sir Keir et a blâmé sa «réveil» comme raison pour laquelle les électeurs avaient été rebutés de son parti. Mme Devon a rapidement attiré l’appelant sur son point alors qu’une dispute furieuse a éclaté sur le terme «réveillé» et son utilisation dans le discours politique.

S’exprimant sur LBC, l’appelant a expliqué la raison de la perte du Parti travailliste.

Il a déclaré au programme: “La plus grande erreur a été Keir Starmer qui a pris le genou, cette photo de lui et d’Angela Rayner qu’il a gentiment hébergée sous le bus.”

Mme Devon a demandé ce que la photo représentait pour l’appelant à laquelle il a répondu qu’il n’aimait pas la «réveil» et on lui a ensuite demandé de confirmer sa définition du terme.

Il a répondu: “La réveil il y a un an était un compliment, maintenant c’est une insulte à la plupart des gens et vous défendez la veille ce soir vous-même.”

L’animateur de radio a interrompu une fois de plus et lui a demandé de clarifier.

L’appelant a dit: «Ce que vous faites, vous avez vos valeurs pharisaïques en tant que minorité, et je parle en tant qu’Antillais britannique en tant que personne noire en Angleterre.

“Quand vous vous attendez à ce que votre statut de victime pleurnichard et le reste du monde tournent autour de vous et agitent votre doigt vers eux en leur disant” malheur à moi “et ce sont les crimes commis par nos ancêtres il y a 300 ans.”

Mme Devon a ensuite évoqué les problèmes auxquels les personnes transgenres doivent faire face et l’histoire britannique «mal enseignée» dans les salles de classe.

Elle a dit qu’ils ne “voulaient pas que le monde tourne autour d’eux” et qu’ils voulaient juste une “tasse de thé” comme les gens normaux.

Il a ajouté que le parti travailliste était dirigé par une “bourgeoisie basée à Londres” et avait abandonné ses racines ouvrières.

Sir Keir a limogé Angela Rayner en tant que présidente du parti à la suite de la catastrophe de Hartlepool avec de nombreux alliés et membres se précipitant à son soutien.

Les initiés travaillistes ont insisté sur le fait que le résultat de Hartlepool revenait au bureau de Sir Keir, qui était principalement en charge de la campagne – malgré le rôle de Mme Rayner en tant que chef de campagne.

Les initiés ajoutent également qu’il y aura un remaniement au sein du parti travailliste et une refonte de la politique alors que le parti de gauche tente de se rétablir après son résultat désastreux aux élections générales de 2019.