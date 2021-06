Pourquoi “Sweet Tooth” sur Netflix est un traitement post-pandémique idéal ⋆ .

Un fléau sans antidote. Les théories du complot sont devenues folles. Conséquences apocalyptiques. Le révélateur « Sweet Tooth » de Netflix prend tous les imaginaires cauchemardesques qui nous ont rendus insomniaques pendant plus d’un an et les transforme en une série fantastique d’évasion vivante qui oppose l’obscurité et le désespoir à l’innocence et à l’espoir, puis l’habille de bois.

Narré par Josh Brolin et produit par Susan et Robert Downey Jr., le dernier streamer, diffusé en avant-première vendredi, est adapté de la série de bandes dessinées DC du même nom de Jeff Lemire. La bande dessinée a été décrite comme un croisement entre “Mad Max” et “Bambi”, ce qui est également un bon moyen de cadrer cette série en huit parties délicieusement sauvage, créée par Jim Mickle.

Il imagine un monde 10 ans après “The Great Crumble”, lorsqu’une grande partie de la race humaine a été anéantie par une mystérieuse peste. Je sais, tout ce qui implique des masques faciaux et la mise en quarantaine semble être la dernière chose que vous voudriez regarder maintenant (à part, peut-être, d’un autre Meghan et Harry qui racontent tout / ne révèlent rien de spécial), mais “Sweet Tooth” nous emmène loin plus beau, excitant et bizarre que le verrouillage de la vie réelle – et, plus important encore, offre une évasion de notre propre norme anormale sous la forme d’une histoire originale et bien racontée sur un garçon cerf.

Il fait partie d’un nouveau phénomène arrivé avec « The Sick » : un baby-boom inexplicable de nouveau-nés mi-humains, mi-animaux, certains avec des ailes, d’autres avec des sabots. Une théorie politiquement motivée surgit selon laquelle les hybrides sont responsables de la peste (ils ne le sont pas) donc une prime est mise sur la tête des pauvres enfants animaux, qui sont chassés par le général Abbot (Neil Sandilands) ivre de pouvoir et son armée, les Derniers Hommes.

Nonso Anozie incarne Jepperd dans “Sweet Tooth” de Netflix.

(Kirsty Griffin/Warner Bros. Entertainment Inc.)

L’hybride que nous suivons est Gus, un enfant sauvage décousu mais innocent joué par le talentueux nouveau venu Christian Convery. Il a été à l’abri des ravages de la fin des temps tout en vivant au fond de la forêt avec son père protecteur (Will Forte), mais lorsque les circonstances l’obligent à s’aventurer dans le monde extérieur, il se lie d’amitié avec le solitaire féroce et blasé Jepperd (Nonso Anozie). Leur recherche de la famille perdue les emmène dans un voyage à travers l’Ouest post-apocalyptique, où la nature a récupéré la plupart des terres du parc de Yellowstone aux centres urbains. Le paysage est plein de beauté naturelle et décadente, ainsi que de gentillesse et de trahison.

Parmi les autres personnages, citons le Dr Singh (Adeel Akhtar), qui vit dans une banlieue avec une surveillance de quartier terriblement ardente, et Aimee (Dania Ramirez), une combattante de la liberté enfermée socialement, qui adopte un bébé cochon hybride et élit domicile dans l’ancien zoo. Au fur et à mesure que leurs histoires convergent, les mystères sur l’origine de Gus, les malades, les hybrides et plus encore sont résolus et aggravés, donnant aux adeptes beaucoup à attendre si “Sweet Tooth” débarque une deuxième saison.

Il y a des moments dans “Sweet Tooth” qui sont terriblement proches de l’os: les médecins se sont couverts de la tête aux pieds avec des équipements de protection et des écrans faciaux, travaillant sur des patients dans des chambres hermétiquement fermées. Signalisation des personnes âgées incitant les citoyens à se distancer socialement. Fournitures de papier toilette transportées par un garde armé. Refléter ce que nous venons de vivre n’est pas un thème central de cette série, qui a été tournée en Nouvelle-Zélande avant et pendant la pandémie, mais quand elle touche ces cordes, elle le fait avec une sensibilité et une pesanteur qui ne sont pas faciles à atteindre dans le domaine de la fantaisie.

La réplique de la peste en tant que divertissement semble absurde à l’heure actuelle, mais lorsqu’elle est transformée par les extrêmes bizarres de l’univers de “Sweet Tooth”, le sujet devient une virée post-apocalyptique.

« Dents sucrées »

Où: Netflix

Lorsque: N’importe quand

Évalué : TV-14 (peut ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans)

